ميحد حمد في أمسيات المجمع الثقافي الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان

يتصدر حفل النجم الإماراتي ميحد حمد، فعاليات الأسبوع الجاري في المجمّع الثقافي، حيث يستضيف المسرح الجديد، الذي تم افتتاحه في المجمع الأسبوع الماضي، حفلاً موسيقياً بتوقيع فنان الإمارات ورائد الأغنية التراثية ميحد حمد، ومن تقديم برنامج «هلا بالخليج #في_أبوظبي».

وذلك بعد غد الخميس. ويسبق هذا الحفل عرض أدائي لمسرحية «أحمد بنت سليمان» التي تقدمها جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، حيث يعد هذا العرض باكورة برنامج المجمع الثقافي المخصص لدعم وتقديم الأعمال المسرحية الإماراتية في الثلاثاء الثاني من كل شهر، بالتعاون مع جمعية المسرحيين.

المسرح

ويشهد برنامج عروض فنون الأداء على المسرح الإماراتي اليوم مسرحية «أحمد بنت سليمان»، التي اقتبسها الكاتب ناجي الحاي عن رواية «طفل الرمال» للكاتب المغربي الفرنكفوني الطاهر بن جلون، حيث كتبها الحاي من منظور متأثر بنزعة الواقعية السحرية في العمل الأساسي، وحوّلها إلى مسرحية باللهجة الإماراتية مع تركيز خاص على جمال اللغة الشعرية.

الموسيقى

يقدم النجم الإماراتي ميحد حمد عدداً من أغانيه المميزة والألحان الإماراتية التقليدية بصحبة العود، في الثامنة من مساء الخميس، ضمن «هلا بالخليج #في_أبوظبي».

يذكر أن النجم الإماراتي ميحد حمد معروف بتعاوناته مع كبار المؤلفين العرب وغيرهم من المغنيين والفنانين، كما غنى قصائد لحكام الإمارات وخاصة الأشعار التي كتبها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

حوارات

وتطل الدكتورة نجاة مكي وطلال معلا، والدكتور عمر عبد العزيز في حوارات عبر حديث الفن مساء يوم الأربعاء.

وتبث نجاة مكي إيقاعات الطبيعة في أعمالها الفنية من خلال اختيارها للألوان، ودوماً ما تعمل على تصوير الموسيقى من خلال أساليبها المميزة والرائدة في الرسم.

ويركز هذا الحوار بين الفنانة والمؤرخين والكاتبين الفنيين طلال معلا، والدكتور عمر عبد العزيز على خبرتها الفنية الواسعة وهويتها ومصادر إلهامها.