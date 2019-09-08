شيران الفاشل باختبار الموسيقى صار الأكثر مبيعاً

المصدر: إعداد- نهى حوّا

من أثبطت عزائمهم مقررات التعليم، لابد أن يسمعوا بهذا الخبر المتعلق بالفنان الإنجليزي إد شيران، المغني الأكثر مبيعاً في العالم، بحوالي 150 مليون تسجيل، فقد أظهر تقرير تداولته المواقع ووسائل الإعلام، يتضمن ثبتاً بعلاماته في الكلية، أنه أخفق تماماً في اجتياز امتحانات الموسيقى بشكل ذريع، وحصل على ست علامات «فاشل» في مقررات الموسيقى قبل عام من تحقيقه الشهرة.

وتقرير العلامات هذا هو بين مقتنيات معرض في سوفولك، والذي أقامه والد الفنان لتوثيق صعوده في عالم الموسيقى.

ووفقاً لموقع «ديلي ميل» فإن المغني وكاتب كلمات الأغاني البالغ من العمر 28 عاماً، والذي تقدر ثروته بنحو 160 مليون جنيه إسترليني، لم ينجح في ستة مقررات بما في ذلك «صناعة الأغاني» و«الموسيقى الاحترافية» و«إعداد الموسيقى»، عندما كان طالباً في أكاديمية الموسيقى المعاصرة في غيلفورد بسوري بين عام 2009 إلى 2010 قبل أن يترك الدراسة.

وبعد ذلك بعام، حقق شهرته مع أول أغنية له «ذا إيه تيم» التي صعدت إلى المرتبة الثالثة على قائمة أفضل الأغنيات في بريطانيا.