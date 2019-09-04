إذاعة الأولى107.4 تطلق دورة برامجية جديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دورتها البرامجية الجديدة مطلع شهر سبتمبر الجاري. وجاء الإعلان ليكشف النقاب عن برامج وفواصل إذاعية وطنية مميزة تثري أذن السامعين بمعلومات تاريخية وتراثية واقتصادية ذات الصلة الوثيقة بثقافة المجتمع المحلي.

وبصدد الدورة البرامجية، علّقت نتالي أواديسيان، مدير إدارة شبكة الأولى الإذاعية قائلة: «إذاعة الأولى حاضرة بتغطياتها ولهجتها المحلية عبر كوادرها المتمرسة وفرق عملها الإماراتية المتخصصة في وضع النهج الثقافي التراثي الإعلامي، الذي تسير عليه وفقاً لاستراتيجيتها التأسيسية».

وأضافت أواديسيان: «حرصت الأولى في دورتها البرامجية الجديدة على أن تفيض برافد من الفواصل والبرامج المعززة لنهج الإذاعة وشعارها إماراتية، تراثية، وطنية.

خطوة نحو تلبية الطلب المتزايد على برامجها وتقاريرها من قبل المستمعين، بعد أن اتسعت قاعدة مستمعيها في السنوات القليلة الماضية لتحتوي شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين. في هذه الدورة سوف تذاع نشرات الأخبار باللهجة المحلية بالصوت والصورة على مدار اليوم في سياق ثنائي». يذكر أن كادر الأخبار يضم: يوسف العوضي وخديجة حسن وعليا بوجسيم.

برامج الدورة

(محمد بن راشد إن قال «تم».. «تم»)، فاصل يتحدث عن كل القرارات التي تعكس فكر القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته، من خلال مجموعة من المقاطع الصوتية التي تحدث فيها سموه عن قرار أو فكرة معينة أو مشروع.

ويتناول فاصل "راشد بن سعيد"، أبرز إنجازات من وقف خلف نهضة دبي، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمة الله عليه، وفكره ونظرته، وكل ما قام به لخدمة دبي والإمارات عموماً، بالإضافة إلى عطائه الإنساني.

أما فاصل كم كثر عدنا؟ فهو يتميز بتقديم معلومات إحصائية عامة عن الإمارات، بما فيها القطاعات الاقتصادية التنموية منها والإنتاجية، والصحة والتعليم والسياحة.

يتحدث فاصل "فرسان الوطنية" عن السيرة الذاتية لمسؤولين إماراتيين كانوا مثالاً للعمل المخلص وخدمة الوطن في تأدية الواجب، وهم على رأس عملهم، ويرصد الفاصل تاريخهم الحافل بالإنجازات.

أما الفواصل التراثية فتتسم بالتنوع وتستعرض أصالة المجتمع الإماراتي، وتضم «راعي الطير» الذي يتحدث فيه شخص ملمٌّ بتربية الصقور عن أنواعها ووسائل العناية بها.

أما فاصل «الاسم ومعناه» فيتناول أهم الأسماء الإماراتية القديمة والمتوارثة ومعانيها، إذ كانت الأسماء قديماً مرتبطة بالمعاني ومستنبطة من البيئة المحلية. ويتميز فاصل «حمدانيات» بالمباشرة والعفوية، لكونه يبث فواصل شعرية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تم تسجيلها خارج الاستديو.

ويستمر الفاصل المميز «السنع» في شرح العادات وما يعرف بالسنع الإماراتي الذي يمثل قاعدة ومنظومة للتعامل بين أبناء المجتمع، ويعدّه ويقدمه عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أما فاصل «من بدع دارنا» فيقدم مجموعة من القصائد للشعراء الإماراتيين.

رسائل مجتمعية

وتتابع الأولى بث برامجها المباشرة التي أعدت لتحمل رسائل مجتمعية معينة. وتبدأ مع برنامج «صباح الأولى» من الساعة 6:30 صباحاً مع سالم محمد. يهدف البرنامج اليومي لأن يكون صوت الجهات الحكومية، وصلة وصل بينها وبين المواطن، لإبراز عملها وإنجازاتها الوطنية والخدمات التي تقدمها ودعم توجّه القيادة في ترسيخ الإيجابية في العمل.

برنامج «راديو البيت» من الساعة 11 ص وحتى الساعة 1 ظهراً، تقدمه مريم البلوشي، وهو برنامج اجتماعي أسري يعتمد في طرحه على قيم بناء الأسرة والتربية الأخلاقية وتحكيم العقل والمال والصحة. ويهدف البرنامج بالتوجه للأسرة بأسلوب مميز لتعزيز السلوكيات والمبادئ.

برنامج «للشباب رأي» يقدم ما بين الساعة 2:00 وحتى الرابعة، ويشكل البرنامج منصة حوارية وطنية للشباب من خلال طرح المواضيع التي تهمهم. وتختتم البرامج المباشرة يومياً ببرنامج «حياك في بلادي» من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وتقدمه شيرينة سالم، وهو برنامج تراثي سياحي يتناول السياحة في الإمارات سواء التراثية أو الحديثة.

برامج أسبوعية

أما البرامج الأسبوعية فتبدأ بـ«مسا الرياضة» يوم الأحد مع ثاني جمعة بالرقاد، وماجد العصيمي من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً. أما «غبايب» الذي يقدمه النوخذة حميد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي، فموعده يوم الاثنين من الساعة 4:00 مساءً وحتى 6:00 مساءً.

وتقدم الإعلامية الإماراتية المخضرمة، حصة العسيلي، برنامجها الأسبوعي: «الأولى مع الأولى» من الساعة 4:00 مساءً، ويستمر حتى 5:00 مساءً، جلسة ثقافية ووجدانية تتناول أحد الكتب العامة. ويطل برنامج «مزامل» كل أسبوع مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي من الساعة 6:00 وحتى 8:00 ليلاً، ويطرح الموضوعات التي تناولها الشعراء المحليين في قصائدهم .

عودة «مسموح»

وتستضيف الدورة البرامجية الجديدة برنامج «مسموح» الذي قدمته الإذاعة بالتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل خلال شهر رمضان المبارك ولاقى نجاحاً كبيراً لكونه مبادرة مجتمعية هدفها عرض تجارب المتعافين من الإدمان والتعريف بواقع حياتهم بعد التعافي.

ويسعى البرنامج في حلقاته الجديدة إلى تحقيق فكرة دمج المتعافين بالمجتمع وعودتهم لممارسة دورهم من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص تعليمية ووظيفية لهم.. البرنامج من تقديم عبد الله الأنصاري كلَّ يوم.