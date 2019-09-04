«موسم السيدات» في «ياس ووتروورلد» مستمر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستمر «موسم السيدات» في «ياس ووتروورلد»، بتقديم باقة من الأنشطة المائية والترفيهية الفريدة لضيوف الحديقة المائية أيام الخميس من كل أسبوع حتى 7 نوفمبر 2019. وتوفر فعالية «موسم السيدات» الحائزة على جوائز مرموقة، أجواءً رائعة وحماسية تتيح للسيدات خوض تجربة مفعمة بالمرح مع المنزلقات والألعاب المائية وحصص الزومبا المائية، إضافة إلى عروض موسيقى «الدي جي» الحية وغيرها.

وتستقبل «ياس ووتروورلد» السيدات أيام الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى 11 ليلاً خلال فعاليات يوم السيدات، ومن الساعة 6 مساءً حتى 11 ليلاً خلال فعاليات ليلة السيدات.

وتتميز فعالية «موسم السيدات» بالخصوصية التامة التي توفرها حديقة «ياس ووتروورلد»، حيث يتكون فريق العمل الذي يشرف على هذه الفعالية من الإناث فقط ولا يُسمح بدخول الذكور خلالها ليتمكنّ الضيوف من قضاء أجمل الأوقات والحصول على تجربة لا تنسى.

ويمكن للسيدات قضاء أمسية مميزة على أنغام الموسيقى الحية التي يقدمها «الدي جي» في منطقة «المدافع المائية» والتي تبدأ في تمام الساعة 6 مساءً، فيما يقوم ركاب «بانديت بومبر» برش الضيوف بالماء وسط أجواء مليئة بالمرح والتشويق. بالإضافة إلى كل ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع والاسترخاء في «بحيرة أمواج» والمشاركة في حصص الزومبا المائية، ومغامرة أسطورة اللؤلؤة المفقودة.