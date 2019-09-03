الخارق «ثور» يروّج لعقارات دبي

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

أطلق النجم الهوليوودي كريس هيمسوورث، بطل شخصية «ثور» إحدى شخصيات أفلام «مارفل» للأبطال الخارقين، إعلانه الأول لعقارات دبي، خلال فعالية نظمتها المنصة العقارية «بيوت»، باعتباره سفيراً عالمياً للعلامة التجارية.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لـ«بيوت»: «نشعر بأنه من واجبنا المشاركة في إطلاع العالم من حولنا على مميزات دبي التي نفخر بالانتماء إليها.

ويسمع القاصي والداني عن مدى الرفاهية التي تمتاز بها، والصروح العمرانية التي تضمها، لكننا أردنا أن نساهم في تسليط الضوء على مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي يوفرها سوق الإمارات، والفرص التي يتيحها».

وأضاف خان: «شراكتنا مع هيمسوورث وتسميته سفيراً لعلامتنا التجارية من شأنها المساهمة في تعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها الدولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية. فعلى مدار الأعوام الماضية ألهمتنا الإمارات أنه لا حدود للطموح، وأن الإنجازات التي تُحقق ما هي سوى دافع لتحقيق المزيد.

ومن هذا المنطلق، عزمنا على تحقيق هذه الاتفاقية مع هذا النجم العالمي الذي يمثل أيقونة فنية عالمية، ونتطلع قدماً لما سينتج عن هذه الشراكة».