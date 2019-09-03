ذكريات الصـيف الجميلة على واجهة «بـرج خليفة»

المصدر: دبي - البيان

يأخذ «برج خليفة» زواره ومرتاديه خلال سبتمبر الجاري، إلى رحلة ساحرة تعود بهم إلى ذكريات الصيف المرحة، حيث يُقدم عروضاً جديدة تزين واجهته العملاقة التي تشكل أعلى لوحة (LED) في العالم.

ويتألق البرج الأيقوني مع عرضي (LED) آسرين يُقدمان يومياً من الساعة 7:45 إلى 10:45 مساءً، حيث يتناوب العرضان خلال تلك الفترة كل نصف ساعة في أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة والسبت)، وكل ساعة في أيام الأسبوع.

ويستحضر عرض الفنان آنتوني بيرلاند بعنوان «خط الذكريات» الحنين إلى فترة الثمانينات والتسعينات، ويأخذنا في جولة عبر ذكريات العقود الماضية، مستلهماً رحلته من آلات الألعاب والأجهزة الإلكترونية القديمة التي ستعيد للمتفرجين روح البهجة التي كانت تملؤهم في شبابهم.

بينما يصوّر الفنان كارل تايلور نايت في عرضه «وداع الصيف» متعة آخر أيام الصيف، وذكريات الشواطئ المشمسة وجمال الفواكه الاستوائية، والتي سيتم عرضها بأبهى الألوان، رفقة أنغام موسيقى حية تناسب جمال المشهد.