دبي تتيح تحطيم أرقام قياسية جديدة في «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

تحط موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، التي تقدم منذ عام 1955 أروع لحظات تحطيم الأرقام القياسية، رحالها في دبي، وتحديداً في «وافي سنتر»، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع على معرض صور للأرقام القياسية التي سجلت حول العالم، كما ستتاح الفرصة لكل زائر مهما بلغ عمره أن يحاول تسجيل رقم خاص به، وذلك في الفترة بين 13 سبتمبر الجاري و23 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الفعاليات 11 معرضاً مختلفاً، يحمل كل منها قصصاً فريدة من نوعها، مثل حقائق غريبة عن جسم الإنسان أو الأعمال الخارقة للطبيعة من المملكة الحيوانية، تبعث الذهول في نفوس الزوار كل دقيقة. ويستضيف «وافي سنتر» أنشطة ممتعة بمنطقة التحديات التفاعلية، تتضمن تحديات حية ومحاولات تحطيم عدة أرقام قياسية، وستكون أيام العمل خلال الأسبوع متاحة للتدريب. ويستطيع الزوار استخدام اللوح الرئيس للحصول على فرصة تحطيم رقم قياسي عالمي أمام محكِّم رسمي من غينيس للأرقام القياسية.

أكبر لوحة جدارية

وقالت كاثرين ريفيت، مدير التسويق المركزي في «وافي سنتر»: «يحاول «وافي سنتر» تحطيم أرقام قياسية عالمية، أحدها يتعلق بأكبر لوحة جدارية بتقنية تلوين المساحات المرقمة، والتي سوف تكون إنجازاً رائعاً لدبي لتعزيز عام التسامح».