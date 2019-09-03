«دبي للثقافة» تستقبل مشاركات «سكة 2020»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فتح باب التسجيل للفنانين الناشئين المواطنين والمقيمين في الإمارات ودول الخليج، في النسخة 10 من «مهرجان سكة الفني»، الحدث الفني الأبرز الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للثقافة»، والذي يُنظم بين 19 و29 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم دبي الفني في نسخته الـ7، لتحظى دبي بباقات إبداع وجمال قوامها الفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والغناء. وتفتح «دبي للثقافة» أبواب التسجيل بالدورة الجديدة للمهرجان في الفترة من 8 سبتمبر الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل.

وفي بادرة جديدة تتيح الدورة الفرصة للفنون بجميع أنواعها، وللفنانين والموهوبين في كافة مجالات الفنون الأدائية والاستعراضية والغنائية للمشاركة، كما تركز ولأول مرة على الفنون الرقمية، حيث اقتصرت العام الماضي على الفنون البصرية، وتقديمها بالأسلوب التقليدي الشائع، ما يُوسِّع آفاق الإبداع، ويُضاعف مساحات الجمال، ويضيف الكثير لرصيد الابتكار والتنوع الثقافي الذي تمتلكه دبي.

ويحتضن حي الفهيدي التاريخي فعاليات مهرجان «سكة 2020»، الذي تحفل قائمته ببرامج غنية ومتنوعة تناسب الصغار والكبار، وتلائم مختلف الجنسيات والثقافات، وتجمع الفنانين والزوار والسياح وأفراد العائلة في مكانٍ واحد، ضمن أجواءٍ احتفالية تغلب عليها البهجة والسعادة.

دورة مميزة

ودعا وليد أحمد، مدير مشروع موسم دبي الفني ومهرجان سكة الفني في «دبي للثقافة» كافة الفنانين للمشاركة في «سكة 2020»، لافتاً إلى أنها ستكون دورة مختلفة ومتميزة، وقال: نكمل نجاحات الدورات السابقة بدورةٍ أكثر تميزاً وإلهاماً، حيث نتيح المجال للمبدعين في مختلف المجالات للتعبير عن شغفهم، والتواصل مع الجمهور من كافة أنحاء العالم من خلال ما يقدمونه من إبداعات، لنحتفي معاً بالمواهب الحقيقية، وندعم حضورها في إمارة دبي التي تولي اهتماماً خاصاً بالمواهب وأصحابها، وتعزز تنافسيتها من خلال دعمهم وتحفيزهم.

وأشار إلى أن «سكة 2020» نجح في أن يكون وجهة إقليمية للإبداع خلال موسم دبي الفني، لاسيما وأنه يستقطب الفنانين الناشئين وعشاق الثقافة والفنون من جميع أنحاء الدولة والمنطقة، وقال: يحظى أصحاب المواهب بمكانة رفيعة في دبي، وفي «دبي للثقافة» نضع الاحتفاء بالمواهب في قائمة أولوياتنا تماشياً مع المبادئ الثمانية لإمارة دبي، حيث نسعى من خلال المهرجان لترسيخ مكانة دبي كوجهة للإبداع والمبدعين، ومنصة لرعاية المواهب، ما يعزز مكانتها كمدينة حاضنة للفنون والإبداع والابتكار.

وأضاف: كلنا ثقة أن نسخة 2020 من مهرجان سكة الفني ستكون انطلاقة فنية متميزة للكثيرين، وسنكمل مشوارنا في اكتشاف المواهب الرائعة، لنوصل رسائل المحبة والتناغم والتآلف المنبثِقة من ثنايا إبداعاتهم إلى العالم.