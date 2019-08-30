لوحات بانورامية إماراتية في «سوق عكاظ»

المصدر: الطائف - البيان

يستضيف جناح دولة الإمارات في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ المقامة فعالياته حالياً في مدينة الطائف بالسعودية، «القرية التراثية الإماراتية»، التي تقدم لوحات تاريخية بانورامية مستوحاة من الطراز المعماري والنمط الاجتماعي للأحياء الشعبية القديمة.

إذ تعرض مجموعة متنوعة من مصنوعات الحرف اليدوية، التي أبدعتها بحرفية عالية أنامل الأسر المنتجة الإماراتية، وتضم منتجات سعف النخيل، والأزياء المحلية مثل «الكندورة» الرجالية والنسائية والبرقع والتحف وزينة المنازل مثل المباخر والمنسوجات الزخرفية والعطور والدخون المصنوعة والمركبة محلياً وغيرها من المصنوعات والمنتجات الإماراتية التراثية.

زينة تقليدية

وتتيح القرية التراثية لزوّارها فرصة التعرف على الزينة الإماراتية التقليدية وتجربة جلسات نقوش الحناء، التي تقدمها سيدات مبدعات يقمن بطحن وإعداد مزيج الحناء بالطريقة التقليدية، إضافةً للحلي الإماراتية بأشكالها وتصاميمها المبهرة.

وتنتشر مظاهر البهجة بين جنبات الجناح الإماراتي عبر مجموعات من الأطفال، الذين يمارسون الألعاب القديمة التي تعكس مختلف بيئات مجتمع الإمارات الساحلية والبدوية والجبلية.

فنون تراثية

أما المهتمون بالفنون التراثية فيمكنهم التوجه يومياً إلى منصة العرض الرئيسة في الحي لمتابعة عروض «العيّالة» و«الحربية» و«اليولة» وغيرها، والتعرف عن قرب على الأنماط الفنية الغنائية، التي تلتقي فيها أبيات الشعر بالحركات الاستعراضية المتناغمة التي تعبر عن مجموعة من المشاعر من بينها الفروسية والمرح والبهجة والانتصار.