نجاحات نوعية تتوّج ختام «عالم مدهش» الـ20

المصدر: دبي - البيان

نجاحات وإنجازات متفردة عنوانها الترفيه النوعي ميزت الدورة 20 من «عالم مدهش»، التي اختتمت أخيراً وشهدت نهايةً مميزةً وسعيدةً السبت الماضي مع اختيار الفائز بسيارة (GAC GS3) الجديدة من شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة، إذ تسلّم عبيد الدرمكي من دولة الإمارات، في الساعة 08:00 مساءً بعد اختيار اسمه خلال سحب القرعة في اليوم الختامي، مفاتيح سيارة السيدان الأنيقة من ممثل مجموعة قرقاش التي طرحت هذا الإصدار الجديد لأول مرة في الشرق الأوسط.

ومع نهاية فعالياته الموسم الحالي، احتفى «عالم مدهش» بعامٍ جديد مكلل بالنجاح، استقبل خلاله عدداً أكبر من الزوار، وقدّم طيفاً واسعاً من الأنشطة والخيارات الترفيهية والألعاب المسلية، كما أن رحلة التخطيط لمغامرات «عالم مدهش 2020» قد بدأت بالفعل مع المزيد من الأنشطة الحماسية والتجارب المسلية والمفاجآت المرتقبة، التي ستستكمل مفهوم الترفيه الذي يشهد المزيد من التطور عاماً تلو الآخر.

قيمة

وقد حققت دورة «عالم مدهش» هذا العام أرقام نجاحات مهمة، ولاقت كبير الاحتفاء والتفاعل من قبل أفراد الجمهور، خاصة مع وجود باقة ثرية وغنية من الألعاب والأنشطة المصممة لجميع أفراد العائلة، كما أتاحت التوفير والاستفادة من العروض والباقات خلال أيام الأسبوع، وعطلة نهاية الأسبوع، ووفرت للأطفال حيز وفرص ترفيه لاقت الاستمتاع والمعرفة، ومن بين ذلك الاستمتاع بلعبة الفناجين ولعبة المرآة ولعبة القطار، بالإضافة إلى لعبة السيارات وأرجوحة كيدي.

باقات

وكانت الفعاليات قد اشتملت على باقات كثيرة متنوعة، وعلى الكثير مما يمكن تجربته واستكشافه في مناطق المرح الأربع، بما في ذلك ساحة الحركة وساحة المغامرات وساحة التسالي، وانتهاءً بساحة العرض، حيث يمكن للزوار التجوّل عبر أرجاء عالم «مدهش» واختيار الألعاب التي يفضلونها.