ماسة «روح الوردة» النادرة للبيع نهاية 2019

المصدر: دبي - نهى حوا

تعتزم شركة «إل روسا» الروسية بيع الألماسة الأرجوانية الوردية النادرة «روح الوردة» عيار 14.83 قيراطاً نهاية العام.

ووفقاً لمجلة «فوربس»، فإن الألماسة ذات الشكل البيضاوي من الخام الوردي، تم تصنيفها من قبل معهد الأحجار الكريمة الأميركي بعد قطعها بأنها من نوع «القرمزي الوردي النقي الفاخر»، جيدة الصقل وذات تماثل جيد، ويقدر أن واحداً من أصل 10 آلاف من الألماس الخام المستخرج من الأرض يصنف من النوع الفاخر.

وقد نُقِل عن كبير مسؤولي الجودة في المعهد، جون كينغ، قوله: «الألماس الوردي نادر للغاية، لاسيما بالحجم الكبير. فمن غير المألوف مشاهدة ألماسة وردية في السوق اليوم أكبر من قيراط واحد».

وكان أعضاء المجلس الاستشاري في مؤسسة «كولور ريسرش فونديشون» قد قدروا أن تحقق 60 مليون دولار.

الماسة الخام الأصلية زنة 27.85 قيراطاً، تم استخراجها من قبل «إل روسا» عام 2017 في شمال شرقي روسيا، وكانت الأكبر التي يجري استخراجها في روسيا، وقد سميت بـ«روح الوردة» على اسم رقصة باليه تحمل الاسم نفسه. يذكر أن أعلى سعر حققته ألماسة وردية كان 71.2 مليون دولار، وهي ألماسة «بينك ستار» التي بيعت عام 2017.