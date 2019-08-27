الأوركسترا السيمفونية تكشف تفاصيل حفلات الخريف

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الأوركسترا السيمفونية «إن إس أو» قبل أقل من شهر على انطلاق موسمها التاسع، عن البرنامج الخاص بالعرضين الأولين، اللذين يعد كل منهما بتجارب فنية حافلة ستروي عطش عشاق الموسيقى والفن.

حفل «لا دولتشي فيتا»

وسيشهد الافتتاح الأولي لموسم حفلات الأوركسترا السيمفونية الجديد لعام 2019 – 2020 مشاركة قائد الأوركسترا الضيف «سيمون هيلبيردينغ» الذي سيقود الأوركسترا المؤلفة من 15 آلة موسيقية والتي تعتبر العمود الفقري للأوركسترا السيمفونية، وذلك ضمن عرضين نهاري وآخر مسائي لحفل «لا دولتشي فيتا» يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وسيتألق برنامج الحفل الذي يقام على مدار 90 دقيقة على مسرح منارة السعديات بروائع الموسيقى العالمية الكلاسيكية والعصرية، بما فيها معزوفات خالدة لكل من موزارت، وباخ، وفيفالدي، إلى جانب كل من فوغهن ويليامز، وديبوسي براهمز، وهولست. كما سيتضمن الحفل مجموعة من المعزوفات العصرية مثل معزوفة «زووسترز بريك أوت»، و«أوفر ذا رينبو»، و«بوتين أو ذا ريتز»، ومعزوفة «أعطني الناي وغني» لفيروز.

حفل «هوراي فور هوليوود»

ستقدم فرقة «إن إس أو» الأوركسترا السيمفونية المؤلفة من 62 آلة موسيقية، والتي تعتبر الأوركسترا الاحترافية الوحيدة في الإمارات، أمسيتها الموسيقية «هوراي فور هوليوود» على مسرح قصر الإمارات في 4 أكتوبر المقبل.

وستوفر هذه الأمسية تجارب فنية استثنائية مع أجمل المقطوعات الموسيقية من أشهر إنتاجات الشاشة الفضية، حيث يعود المنتج الموسيقي أندرو بيريمان لقيادة للأوركسترا خلال هذه الأمسية التي ستوفر تجربة فريدة مع أجمل المقطوعات الموسيقية من أشهر إنتاجات السينما العالمية القديمة والحديثة الفائزة بجوائز الأوسكار.

وسيتضمن النصف الأول من هذه الأمسية مجموعة من روائع المعزوفات الموسيقية اشتهرت بها الإنتاجات السينمائية مثل مقطوعة «فيلم أبولو 13» للملحن والموسيقي الأمريكي الشهير جيمس هورنر، ومقطوعة فيلم «قراصنة الكاريبي» للملحن هانس زيمر، إلى جانب عدد من المعزوفات الكلاسيكية مثل الحركة الثانية من السيمفونية السابعة لبتهوفن والتي تألقت خلال فيلم «خطاب الملك» الفائز بجوائز الأوسكار.

المشي في السماء

كما سينضم للحفل العازف والمؤلف الإماراتي حمد الطائي الذي يعتبر سفير النوايا الحسنة للأوركسترا السيمفونية، حيث سيشارك بمقطوعة «المشي في السماء». كذلك ستشارك «أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة» على المسرح مع فرقة «إن إس أو» الأوركسترا السيمفونية في عرض مشترك لعزف مقطوعة «بالاديو» الشهيرة للعازف الشهير كارل جينكين، وذلك كجزء من برنامج الأوركسترا للتطوير المهني.

وسيبدأ القسم الثاني من الأمسية بواحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، وهي الرائعة الموسيقية الإسبانية بوليرو للملحن الموسيقي رافيل، وذلك قبل إطلاق إن إس أو الأوركسترا السيمفونية لسلسلة من المعزوفات التي تألقت في العديد من أفلام السينما الجديدة مثل معزوفة إي. بيرنشتاين من فيلم «ذا ماغنيفيسنت 7»، ومعزوفة مايكل نايان من فيلم «ذا بيانو» والتي سيقدمها عازف البيانو الضيف ساناز سوتوديه.

وسيتميز القسم الأخير من الأمسية بمعزوفات للمؤلف والملحن الأمريكي جون ويليامز الذي يعتبر أحد أشهر مؤلفي موسيقى الأفلام في القرن العشرين، حيث ستعزف الفرقة مقطوعات من أشهر أفلامه مثل هاري بوتر، وذا سيكريت ستون، وحرب النجوم.

بروفة نهارية

تنظم «إن إس أو» الأوركسترا بروفة نهارية لمدة ساعة ستتيح خلالها للطلاب والعائلات وعشاق الموسيقى فرصة نادرة لمشاهدة تدريباتها بشكل مباشر.

وقالت جانيت حسونة، مؤسس ومدير عام فرقة «إن إس أو»: «متحمسة جداً لانطلاقة موسمنا الجديد، ولا يسعني الانتظار لمشاركة بعض أفضل اللحظات والتجارب الموسيقية التي لا تنسى. لقد انشغلنا في الإعداد للموسم الموسيقي الذي نتوقع له أن يكون الأكثر تنوعاً، الأمر الذي تحقق بفضل المواهب الموسيقية الاحترافية الموجودة لدينا في الإمارات».