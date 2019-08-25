مدينة جميرا .. واحة ساحرة

المصدر: دبي - عز الدين الأسواني

هي لوحة تتحدى بجمالياتها أمهر الرسامين لأن تحاكي ريشهم شيئاً من تفاصيل سحرها، لوحة نابضة بالحياة، أينما حطت عيناك عادت إليك محملة بصور لا تمحوها السنون، إنها مدينة جميرا، اللوحة المتفرّدة بألوانها وخطوطها وتفاصيلها، تناجيك أن املئي عيني جمالاً يا جميرا.

وتقدّم مدينة جميرا تجربة الاستجمام الحقيقية في أجواء الحياة العربية الأصيلة. وتحتضن على ساحلها فندق برج العرب، أحد أرقى فنادق العالم، كما تضم مدينة جميرا 3 فنادق كبرى هي جميرا القصر، وجميرا ميناء السلام، وجميرا النسيم الذي تم افتتاحه حديثاً؛ و29 منزلاً صيفياً تقليدياً في جميرا دار المصيف و7 فيلات بجميرا الملكية.

وتتميز بوجود أكثر من 50 مطعماً ومقهىً، فضلاً مرافق المؤتمرات والمآدب، التي تضم قاعتي احتفالات كبيرتين، ومسرحاً مدرجاً بسعة 1000 مقعد، ومركز الترفيه الوحيد المخصص في المنطقة، وقاعة مدينة أرينا متعددة الأغراض. يتخلل هذه المرافق 3 كيلومترات من الممرات المائية والحدائق الغنّاء.

مرافق صحية

كما يضم المنتجع مرافق صحية وترفيهية هائلة من بينها «تاليس سبا» و«تاليس فيتنس»، فضلاً عن سوق مدينة جميرا، تجربة تناول طعام وشراء بالتجزئة تقليدية تبرز أفضل جوانب الحياة في المنطقة العربية، ويمكن للزائر أيضاً الذهاب في رحلة على متن قارب تراثي لمسافة تصل حتى 5 كلم في المياه الهادئة، والتوقّف في السوق الخاص بمدينة جميرا للاستمتاع بتجربة تسوّق مميّزة.

مدينة جميرا على مسافة 25 دقيقة من مطار دبي الدولي، وبذلك تحتل مكاناً مناسباً يسهل الوصول منه إلى مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ونخلة الجميرا ودبي مارينا.

كما تقع بجوار برج العرب جميرا، وحديقة «وايلد وادي» المائية، وفندق جميرا بيتش هوتيل، كما تقع على مسافة 10 دقائق بالسيارة من أقرب مول للتسوق. كما تتوفر خدمة نقل مكوكية بالحافلات لكل الضيوف إلى المول ومحطة المترو.

سوق جميرا

سوق جميرا هو سوق تقليدي بلمسة عصرية حديثة، ويمثل جزءاً من منتجع مدينة جميرا، تأسرك ممراته ذات الروائح العطرية الرائعة والأقمشة ذات الألوان الزاهية، والأضواء المبهرة، وأينما حطت عيناك ستجد بالتأكيد ما يمكنك أن تشتريه كتذكار من المصنوعات اليدوية. ستعجبك المجوهرات والتحف العتيقة والقطع الفنية التي تشكل مشهداً رائعاً مع التصميم العربي الأصيل للسوق.

ويكتسب هذا السوق طابعاً رومانسياً رائعاً خلال الليل، ويجبرك على استكشاف المطاعم والمقاهي المتنوعة هناك، بالإضافة إلى الطريق المائيّ الذي يمكنك الانتقال فيه عبر قوارب العبرة إلى الفنادق المجاورة.

ويعتبر السوق وجهة للتسوق والترفيه، حيث يجمع بين ثقافة التسوق التقليدي، عبر منصات البيع من عربات وأكشاك، ومتاجر الأزياء الفاخرة والمجوهرات والإكسسوارات.

وتتخلل هذا وذاك استراحات أكثر من 50 مطعماً عالمياً، تقدم خدمات 5 نجوم. وتتباهى كلها بإطلالات خلابة على القنوات المائية، ومن خلفها فندق برج العرب المتوج عالمياً كأحد أهم الأيقونات المعمارية على الإطلاق. وفي نفس الموقع يقع مسرح مدينة جميرا ويتسع لألف مقعد، ويستضيف العروض الفنية الدولية بلوحاتها المجسدة على أشهر المسارح.

فندق القصر

يعتبر فندق القصر فعلاً جوهرة تاج مدينة جميرا؛ ويحاكي بتصميمه فن العمارة الملكي العريق مع لمسات من الحداثة والفخامة.

ويستقبل الفندق زواره بـ18 منحوتة ذهبية رائعة للخيول أمام المدخل، ويقدم لأصحاب الذوق الرفيع غرفاً وأجنحة فخمة مع احتوائها على كافة وسائل الراحة التي تضع الضيف في عالم بين الحقيقة والخيال.

أما الضيوف الباحثون عن الهدوء والسكينة، فيُعتبر دار المصيف الملاذ الهادئ بتصميم مستوحى من المصايف التقليدية الفسيحة المكونة من طابقين، إذ يضم 29 من المصايف العربية ذات الفناءات الخارجية، وتنساب العبرة على صفحات الممرات المائية التي تشق طريقها بين هذه المباني.

ويتوسط هذا الفندق العديد من الممرات المائية ودروب المشي التي تؤدي إلى الكثير من المرافق الخدمية والترفيهية، كما يتميز الفندق بسهولة الوصول إلى الشاطئ ومرافق المنتجع الأخرى.