عرض كوميدي في «عالم مدهش» غداً

المصدر: دبي - البيان

يستضيف عالم مدهش غداً الجمعة، عرضاً كوميدياً بعنوان «ميلس الكوميديا»، من 8:30 وحتى 10:30 مساءً بمشاركة مجموعة من الكوميديين من الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن للجميع حضور العرض المجاني الذي سيقدم باللغة العربية، ويأتي تنظيمه قبل يوم واحد من اختتام فعاليات الدورة 20 لـ«عالم مدهش»، لتتيح لزوّاره من العائلات واليافعين والأطفال فرصة الاستمتاع بأجواء مرحة وممتعة مليئة بالضحك والسعادة.

عروض رائعة

من الأسماء المشاركة في العرض الكوميدي عبدالله القصّاب، أحد المتحدثين البارزين والمتميزين في عروض «ستاند أب كوميدي»، وقدم عروضاً رائعة للعائلات في مختلف أنحاء الإمارات، وعمل مقدماً تلفزيونياً، وكانت له إطلالات في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية بالدولة.

وشارك في فيلمين قصيرين حازا جوائز في مهرجانات سينمائية، كما أدى أدواراً متنوعة على خشبة المسرح، سواء في الإمارات أو على مسرح «ستيلا أدلر» في هوليوود.

علاوة على ذلك سيستمتع الجمهور بالفقرة التي سيؤديها محمد علي، الذي تلامس نكته الواقع الاجتماعي اليومي، كما أنه كان من الأسماء المؤهلة للفوز في مهرجان «شورت آند سويت كوميدي فستيفال». وهو يؤدي عروضه في أغلب النوادي الكوميدية بالإمارات، إلى جانب أنه عمل مع شخصيات كوميدية شهيرة مثل باسم يوسف وعلي السيد وعمر حمدي وغيرهم.

مهرجانات متنوعة

وكذلك يشارك في العرض الكوميدي عبدالله علي (Abz)، الذي بدأ عروض «ستاند أب كوميدي» حينما كان في سن الـ17، ومنذ ذاك الوقت قام بالمشاركة في مهرجانات متنوعة في الإمارات ونيوزيلندا، وشارك على المسرح مع أشخاص مثل أرون كادر (أمريكا)، وياكوف سميرنوف (أمريكا). سافر علي إلى أمريكا وكان أول إماراتي يقدم عرضه في (Laugh Factory و The Comedy Store) في لوس أنجليس.

ومن المشاركين كذلك في العرض الكوميدي وسام، الذي يستمر بمزاولة عمله في الكوميديا لمدة 3 سنوات، في حين تدور نكته حول إدارة وظيفته اليومية، ولقد شارك في مهرجان «مونترو كوميدي» في دبي عامي 2018 و 2019. بالإضافة إلى المشاركة في كوميدي عالواقف في موسمي 1 و3.

وأيضاً من الأسماء المشاركة في العرض الكوميدي يوسف القط، الذي بدأ حياته المهنية في مجال التمثيل منذ عامين، وعلى الرغم من مواجهته صعوبات كثيرة لأن تخصصه الجامعي في الهندسة المدنية يختلف كثيراً عن توجهه، إلا أنه عمل على تطوير ذاته ومهارته في هذا المجال.

وجهة عائلية

ويشتهر «عالم مدهش»، الذي يختتم دورته الحالية يوم السبت 24 الجاري، بكونه وجهة الترفيه العائلي الأبرز في دبي، فلطالما استقطب العائلات والأهالي والشباب من مختلف الأعمار على مدى السنوات العشرين الفائتة. ويرحب بالزوار للدخول والاستمتاع مجاناً في الساحات الأربع الحافلة بالمرح، وهي ساحة الحركة وساحة التسالي وساحة المغامرات وساحة العروض.

والدفع فقط لقاء تجربة اللعبة التي يريدونها. كما يقدّم عروضاً مجزية مع باقةٍ مخصصة لأيام الأسبوع وأخرى لعطلة نهاية الأسبوع، أو يمكن الاستفادة من رصيدٍ إضافي لحاملي بطاقة برنامج «إسعاد».