أليشيا كيز ونجوم مُلهمون في دبي 3 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف «كوكاكولا أرينا»، أكبر صالة مغلقة ومكيفة بالكامل ومتعددة الأغراض بمنطقة الشرق الأوسط، في 3 سبتمبر المقبل، وعلى مدى 10 ساعات متواصلة، فعالية «تحقيق ما يفوق الخيال» الاستثنائية، بمشاركة قائمة من المتحدثين تضم مجموعة من أبرز الشخصيات الملهمة عالمياً، على رأسها الفنانة الأمريكية أليشيا كيز، ونِك فويتشيتش، صاحب الإرادة الحديدية، ورائد الأعمال والحياة، توني روبنز، فضلاً عن الشاعر برينس إي إيه، الذي سيشارك بصفة «متحدث ضيف»، ما يجعلها محطة شاملة للتعلّم وتطوير الذات على نحو غير مسبوق في المنطقة.

إلهام

وحسب نجاحي إيفنتس، منظم الفعالية، ستلقي أليشيا كيز، الحائزة على 15 جائزة «غرامي»، كلمة تلهم عبرها الحضور وتشجّعهم على أن يعيشوا بانسجام مع أنفسهم، إلى جانب حفل موسيقي تضفي به على الفعالية ألقها الخاص. يشار إلى أن أليشيا أطلقت أسطوانتها الأولى بعنوان «سونجز إن إيه ماينر» عام 2001، لتتمكن بعدها من بيع ما يزيد على 40 مليون أسطوانة وإبداع العديد من أشهر الأغاني، فضلاً عن تحقيق الكثير من النجاحات.

وتعمل أليشيا في كتابة الأغاني والتلحين والإنتاج، فضلاً عن كونها ممثلة موهوبة، ومنتجة أفلام وبرامج تلفزيونية ومسرحيات برودواي، ورائدة أعمال وناشطة مؤثرة.

قاهر التحديات

ويكمن سر تميّز نِك فويتشيتش في كونه وُلِد فاقداً أطرافه الأربعة، دون أن يكون لدى والديه أي علم مسبق بذلك أثناء الحمل، ودون أي شرح لحالته بعد الولادة، ليواجه خلال طفولته ونشأته تحديات كبيرة، بدءاً من صعوبات التعلّم، ومروراً بالتنمّر من أقرانه في المدرسة، وحتى الاكتئاب والوحدة الشديدين، ليطارده السؤال المؤرّق: «لماذا ولدتُ مختلفاً عن الجميع؟». لكن مع بلوغه الـ19 من عمره بدأ يتجاوز الأزمة ويتعامل مع واقعه بنجاح باهر، فقد بدأ بتحقيق حلمه في تشجيع الآخرين وإلهامهم في كفاحهم ضد مصاعب الحياة، وسطع نجمه ككاتب متميّز مع تأليفه 5 كتب أبرزها «آن ستابِبل».

أساليب وأفكار

أما أنتوني روبنز، فسيثري أجواء «تحقيق ما يفوق الخيال» عبر إطلاع الحاضرين على أساليب وأفكار من شأنها دعمهم في إطلاق العنان لقواهم الكامنة، ليتجاوزوا كل الحدود والتحديات ويختبروا الحياة التي يتوقون إليها.

في حين يتألق برينس إي إيه في دبي؛ بفضل حضوره المفعم بالطاقة والإبداع والإلهام، وما يقدّمه من محتوى غني بالأفكار التي تلامس عقول وقلوب وأرواح الملايين حول العالم.