تمديد «عالم مدهش» أسبوعاً إضافياً

المصدر: دبي - البيان

بشرى سارة تلقتها العائلات والأحبة الصغار الذين لم يزوروا «عالم مدهش» بعد إعلان تمديد الفعالية أسبوعاً إضافياً، ليختبروا ما يحتضنه من مغامرات مشوقة وتجارب ترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، فالوجهة المميزة تقترب من نهاية مهمتها هذا الموسم والمتمثلة بنشر الفرحة والبسمة على وجوه الجميع، والتي حُدد لها 24 الجاري، ليودع الزوار لهذا العام على أمل لقائهم في العام المقبل مع عروض جديدة حافلة بالمرح والسعادة.

وجهة مثالية

يشكل «عالم مدهش» وجهة مثالية للأطفال من مختلف الأعمار، إذ يحتضن أكثر من 100 لعبة، كما يخصّ العائلات بتجارب جديدة ومشوقة تتيح لهم استعادة ذكرياتهم الممتعة مع الألعاب الإلكترونية.

وترتقي الوجهة الترفيهية بالمرح إلى آفاق جديدة مع تشكيلة واسعة من العروض، بدءاً من الألعاب الإلكترونية التي تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي مثل «باك مان» و«دونكي كونج» و«سبيس إنفيدرز» وصولاً إلى سيارات التصادم ولعبة الأكواب. وسيسافر الزوار الأكبر سناً في رحلة عبر الزمن تعيدهم إلى أيام الطفولة التي أمضوها بين هذه الألعاب ويصطحبون أطفالهم فيها للمرة الأولى.

عائلات

ويمكن للعائلات كذلك الاستمتاع بألعاب ركوب الدراجات وألعاب الفيديو التقليدية والألعاب الكرنفالية مثل صيد الضفادع وبيت المرآة و«كاندي لاند»، فضلاً عن التجارب الفريدة في منطقة العروض. ويشتهر عالم مدهش بكونه وجهة الترفيه العائلي الأبرز في دبي، فلطالما استقطب العائلات والأهالي والشباب من مختلف الأعمار على مدى السنوات العشرين الماضية.

ويرحب اليوم بالزوار للدخول والاستمتاع مجاناً في الساحات الأربع الحافلة بالمرح، وهي ساحة الحركة وساحة التسالي وساحة المغامرات وساحة العروض، والدفع فقط لقاء تجربة اللعبة التي يريدونها. كما يقدم عالم مدهش عروضاً مجزية مع باقة مخصصة لأيام الأسبوع وأخرى لعطلة نهاية الأسبوع، أو يمكن الاستفادة من رصيد إضافي لحاملي بطاقة برنامج «إسعاد».