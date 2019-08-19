روائع خالدة في متحف الاتحاد

الآباء المؤسسون

جناح بارز يعرض صور الآباء المؤسسين ونبذة عن حياة كل منهم، وبعض مقتنياتهم الشخصية القيِّمة



سارية العلم الكبير

ارتفاعها 123 متراً تتوسط حديقة المتحف ويرفرف فوقها علم الإمارات



شجرة الغاف

غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حديقة دار الاتحاد عام 2012 خلال مبادرة «شجرة الاتحاد»، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.



الدستور

جدارية مُذهبة تتهادى عليها كلمات مختارة من دستور الإمارات، تتقدمها نسخة موقعة منه.



خريطة الإمارات

خريطة دولة الإمارات بلمسات الفنان عبدالقادر الريس، مع تمازج فني جميل بالخط العربي الذي يحتفي بالاتحاد ومؤسسيه.