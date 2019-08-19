«العودة إلى المدارس» ترفيه وترويج وجوائز

المصدر: دبي - البيان

تشهد العديد من مراكز التسوّق في دبي، مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفيّة، العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، وذلك في إطار حملة «موسم العودة للمدارس» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

الفعّاليات

في دبي مول تنتظر الأطفال مغامرة شيّقة داخل «سوق باص المدرسة»، حيث يمكنهم الحصول على المستلزمات المدرسية، والحصول على فرصة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والترفيهية. ويستمر هذا السوق إلى 31 أغسطس الجاري في منطقة «سوق أتريوم» في دبي مول.

ويستضيف «سوق التنين 2» سوقاً مخصصاً لموسم العودة إلى المدارس، ويمكن الحصول فيه على تخفيضات بمقدار 50% على المستلزمات المدرسية، بما في ذلك منتجات العناية الشخصية، والملابس، والقطع الإلكترونية، والقرطاسية، وعلب المأكولات، وغيرها الكثير. ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

في سيتي سنتر مردف يجد المرتادون الفرصة لإدخال لمساتهم الشخصية على مشترياتهم من المستلزمات المدرسية حتى 7 سبتمبر المقبل، وذلك في الغاليريا المركزية.

ويمكنكم إضافة أسماء أطفالكم، أو الأحرف الأولى من أسمائهم، والحصول على استرجاع نقدي بقيمة 10% من «روبنسونس» في دبي فيستيفال سيتي مول عند استخدام بطاقات الفطيم الائتمانية لشراء حقيبة مدرسية من أي من العلامات التجارية الموجودة في المركز. ويستمر هذا العرض حتى 7 سبتمبر المقبل.

عروض ترويجية

حقائب الظهر هي من أهم المستلزمات المدرسية في بداية كل عام دراسي، لذا تقدّم المحال المتخصصة تشكيلات جديدة من حقائب الظهر التي تمتاز بأناقتها ومتانتها، وبأسعار في متناول الجميع. إضافة إلى كل المستلزمات التي يحتاج إليها أطفالكم للحصص الرياضية ودروس اللياقة البدنية.

وبما أن الأطفال بحاجة إلى أماكن مخصصة للدراسة وإنجاز الفروض المدرسية والاسترخاء بعد يوم دراسي طويل، يمكن تجهيز هذه الأماكن لأطفالكم بأسعار معقولة من المحال المتخصصة التي تقدّم عروضاً خاصة بموسم العودة إلى المدارس.

السحوبات

أتاحت مجموعة مراكز التسوّق في دبي، ابتداءً من يوم أمس وحتى 7 سبتمبر المقبل، للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250.000 درهم. وسيحصل كل شخص ينفق 200 درهم في أي من مراكز التسوّق المشاركة على قسيمة للدخول في السحب، وسيشهد السحب اختيار 10 متسوّقين محظوظين، وسيحصل كل فائز على مبلغ 10.000 درهم، إضافة إلى أربع تذاكر عائلية لحضور عرض «لا بيرل باي دراغون».

وسيتم إجراء السحب في 31 أغسطس الجاري و7 سبتمبر المقبل، وتضم قائمة المراكز المشاركة: البرشاء مول، مركز البستان، الملا بلازا، أرابيان سنتر، برجمان، سيتي سنتر معيصم، سنشري مول، دبي اوتليت مول، اتحاد مول، الواحة سنتر، الريف مول، بي أڤنيو، مدن، شروق مردف، وتايمز سكوير سنتر.

ويمكن للعائلات الفوز بمبلغ 25.000 درهم من سيتي سنتر مردف، لاستخدامه في سداد الأقساط المدرسية، حيث يمكن لأي شخص ينفق 300 درهم الدخول في السحب على هذه الجائزة، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 7 سبتمبر المقبل. وبإنفاق 200 درهم في أي من متاجر سيتي سنتر ديرة تتاح فرصة الفوز باسترجاع نقدي للأقساط المدرسية يصل لغاية 40.000 درهم. ويمكن للمتسوّقين مراجعة منصة خدمة العملاء للمشاركة في السحب.