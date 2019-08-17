شواطئ دبي متنفس الباحثين عن الاستجمام

المصدر: دبي - البيان

شواطئ دبي هبة لا تقدر بثمن، فهي مرافق استجمام وفرح طبيعية، تستقطب المتنزهين والعائلات في أغلب أوقات العام، للتنزه والسباحة والأوقات العائلية والرحلات، لا سيما وقد تم تزويدها بالخدمات اللازمة، التي تجعل منها أماكن مريحة وآمنة.

وفي دبي عدد كبير من الشواطئ الجذابة، منها شواطئ «صانست بيتش» والممزر و«القصر الأسود»، التي تعد وجهات مثاليةً لقضاء يوم هادئ توفر فرصة بالاسترخاء إلى أبعد الحدود تحت أشعة الشمس، بينما تتيح شواطئ مثل «كايت بيتش» وشاطئ جميرا المفتوح ممارسة أي أنشطة تخطر على البال، بدءاً من التزلج الشراعي وصولاً إلى التجديف بالقارب وقوفاً.

وقد كانت هذه الشواطئ وغيرها، لاسيما خلال الإجازات، أماكن جذابة استقطبت متنزهين من مختلف الفئات، وقدمت لهم وجه البحر حينما يضحك للمتنزهين، كما أنها تؤمن دائماً عطلات شاطئية مميزة تنبض بحس عربي أصيل، فيها المياه الزرقاء الصافية والرمال الذهبية والمطاعم النابضة بالحياة على امتداد الشاطئ تقدّم باقةً من الخيارات الفريدة لقضاء يوم مميز على البحر.

وتعكس هذه الشواطئ سحر دبي الخاص بالتوازي مع الإبهار الذي تمثله النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، والفرص والتجارب الكثيرة التي تتيحها للاستمتاع والاستجمام وممارسة مختلف أنواع الرياضات البرية والبحرية.

خدمات متنوعة

ويعتبر شاطئ جميرا المفتوح من أبرز شواطئ دبي المفتوحة للعامة وأكثرها جذباً للجمهور، يقع في منطقة جميرا، ويتميز في تقديمه لجميع الخدمات الخاصة بالإنقاذ، ومظلات ومقاعد للجلوس. كما ويتضمن ملعباً رملياً لكرة القدم وآخر لكرة القدم الشاطئية وثالث للكرة الطائرة الشاطئية، ومضماري رياضيين أحدهما للممارسة رياضة الجري والمشي والآخر للدراجات الهوائية.

ويضم شاطئ جميرا المفتوح العديد من الأماكن، التي تقدم خيارات متنوعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات. ومن جهته، يُعتبر كايت بيتش وجهة مثالية لعشاق الألعاب المائية ورياضة كرة الطائرة الشاطئية أو التجديف على ألواح التزلج وركوب قوارب الكاياك. كما يوفر أيضاً ألعاب ترامبولين في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال، ما يجعل منه وجهة مثالية للعائلات أيضاً. ويمكن للمتنزهين، بعد السباحة، تجديد طاقتهم بتناول وجبة شهية في أحد المطاعم الشاطئية العديدة المنتشرة على طول الشاطئ.

مرافق للعطلات

يعتبر هذا الشاطئ من أكثر شواطئ دبي شهرة، كونه يربط بين إماراتي الشارقة ودبي بشاطئ يبلغ طوله 3 كم تقريباً. كما ويضم مرافق للسباحة ومنطقة لممارسة الرياضات البدنية وأخرى لتأجير الدراجات الهوائية ومنازل للقوارب التي يبحر أصحابها في الخليج العربي.

تضمّ حديقة الممزر مناطق شواء ومساحات خضراء وبحيرات جميلة وشاطئاً مغلقاً، ما يجعل منها وجهة رائعة لقضاء يوم مليء بالمرح والتسلية. كما تتيح الحديقة فرصة استخدام أحد أحواض السباحة الثلاثة، أو حتى حجز غرفة شاطئية خاصة ومكيّفة لاختبار تجربة حصرية ومميزة. إنّه مكان جميل وهادئ لقضاء عطلة شاطئية لا تُنسى.

رياضات مائية

يضم شاطئ «لا مير» مجموعة كبيرة من المرافق المتنوّعة مثل المطاعم والمقاهي والبوتيكات الرائعة، بالإضافة إلى حديقة ترامبولين في الهواء الطلق وغير ذلك الكثير. ويتيح إمكانية ممارسة مجموعة كبيرة من الرياضات المائية، التي تشمل التزلج على الماء وركوب قارب الكاياك، كما يوفر غرف صغيرة وملونة للاستحمام بعد السباحة على الشاطئين الشمالي والجنوبي. وفي منطقة الصفوح في جميرا، هناك شاطئ القصر الأسود، الذي يعتبر من جواهر المدينة المكنونة. ويشتهر بكونه يتمتع بالهدوء، وهو فعلاً مكان مثالي للاسترخاء والراحة لبعده عن الضوضاء والإزعاج، بالإضافة إلى صفاء وجمال منظره وإطلالته الرائعة على نخلة جميرا وبرج العرب.

جذب سياحي

يعد شاطئ الـ«جي بي آر» أحد أهم معالم الجذب السياحي في إمارة دبي، ويتميز بمياهه الزرقاء الهادئة وإحاطته العديد من الفنادق العالمية وناطحات السحاب، التي تضم العديد من خيارات الشقق المعروضة للإيجار في حي «جي بي آر» وتوفيره مختلف أنواع الرياضات المائية مثل الإبحار بالمظلات، التزلج على الماء، الزوارق الصغيرة وركوب الجمال. إلى جانب وفرة المكان بالكثير من مقاصد الترفيهية من المطاعم والمقاهي المنوعة والتي تلبي كافة أذواق الزوار.

أما شاطئ «ذا بيتش»، فيقع مقابل ممشى «ذا ووك» في «جي بي آر»، ويضمّ مجموعةً رائعة من المقاهي التي تقدّم العصائر والوجبات الشهية، بالإضافة إلى المتاجر التي تضمّ أرقى العلامات التجارية، حيث سيكون بإمكان المتنزهين زيارة حديقة «دبي أكوا بارك» المائية القابلة للنفخ، أو ممارسة الرياضات المائية وركوب قوارب البانانا وغير ذلك من النشاطات المُمتعة. وتخاطب شواطئ دبي حاجات هواة التصوير، الذين بإمكانهم التقاط الصور للغروب وللأفق، أما من يريدوا التقاط صورة تذكارية أمام برج العرب، فعليهم التوجّه إلى شاطئ «سنسيت بيتش» الذي يتميّز بأجواء مليئة بالحيوية، حيث يوفر متجر «سيرف هاوس دبي» المجاور للشاطئ ألواح تزلج على الماء.