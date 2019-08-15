تراث الإمارات يُزيّن «سوق عكاظ 13» في الطائف

المصدر: أبوظبي، الطائف ـ البيان

تشارك دولة الإمارات ضمن فعاليات النسخة 13 من مهرجان «سوق عكاظ»، الذي يقام بمدينة الطائف في السعودية ويستمر حتى 31 الجاري. وتشارك دولة الإمارات بجناح ضخم تشرف عليه وتنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالشراكة مع السفارة الإماراتية في المملكة العربية السعودية.

ويقدم جناح الدولة مجموعة واسعة من الموضوعات الثقافية والتراثية والأنشطة التفاعلية التي تستعرض ثراء التراث الثقافي والحضاري لمجتمع الإمارات، من بينها التراث المعنوي المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لمنظمة «اليونسكو»، مثل استعراضات «الرزفة» و«اليولة»، بالإضافة إلى فنون الطهي المستوحاة من المطبخ الشعبي، وأصول الضيافة وتقديم القهوة العربية بنكهتها الإماراتية.

مناسبة كبرى

وتعكس المشاركة الإماراتية في المهرجان عمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة لشعوب الجزيرة العربية. فقد كان «سوق عكاظ» فيما مضى حدثاً شاملاً تجتمع على منصته العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعات السياسية لكبار قادة العرب. وفي هذا العصر، يستكمل «سوق عكاظ» مسيرته ومهمته كمناسبة كبرى تذكرنا بتراثنا وثقافتنا المشتركة مع الأشقاء في السعودية وما لدى الإمارات من عناصر حضارية تجمع البلدين.

تأتي المشاركة في إطار حرص الدولة على حضورها الثقافي والتراثي في العديد من المناسبات الإقليمية والدولية، كما تعكس التزام وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الثقافية العالمية والاحتفاء بالتراث المحلي ومشاركته مع باقي الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم. ويعد «سوق عكاظ» من أهم المناسبات الثقافية والتراثية والاقتصادية وأعرقها على مستوى جزيرة العرب، فقد نشأ قبل عشرات القرون في حقبة ما قبل الإسلام، واحتفظ بمكانته ورونقه كملتقى سنوي لقادة وشيوخ القبائل العربية، والشعراء المفوهين، وكبار التجار والعامة من الناس، حيث تقام المنافسات الشعرية، والأسواق التجارية، ومسابقات الفروسية والمبارزة.

11 بلداً

يذكر أن النسخة الحالية من مهرجان «سوق عكاظ» تستضيف 11 بلداً عربياً، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي في «حي العرب» الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت، وعُمان ومصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب.