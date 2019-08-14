«البراحة» و«12 ثمانية».. مشاهدات قياسية في العيد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، تحقيق كل من برنامجي «12 ثمانية»، و«البراحة» نسب متابعة جيدة للغاية عبر حسابات قناة «سما دبي» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت الأرقام إلى ظهور وسم البرنامج (#12_ثمانية) في (324) تغريدة ومنشوراً رقمياً خلال الفترة من 06 يوليو الماضي ولغاية 10 الجاري، وحققت التغريدات عدد تفاعلات تجاوز (10 آلاف)، بعدد مشاهدات محتمل وصل إلى (66.17) مليون مشاهدة رقمية.

وحقق برنامج «البراحة» نسب متابعة مرتفعة خلال الفترة من 08 يوليو الماضي ولغاية 06 الجاري، حيث ظهر وسم البرنامج (#البراحة) في (102) تغريدة ومنشور، وحققت التغريدات عدد تفاعلات تجاوز (2200)، بعدد مشاهدات محتمل وصل إلى أكثر من (20.10) مليون مشاهدة رقمية.

موضوعات شبابية

في برنامج «12 ثمانية»، نجح كل من المذيعين غانم الشامسي وحنان البلوشي ومروان الشحي ونبيل أيوب وزينب العجمي وسارة البلوشي، في التطرق إلى العديد من الموضوعات الشبابية المتنوعة إلى جانب إبداء الرأي، وتناول وجهات النظر المختلفة، عبر مجموعة من التقارير المنوعة التي تعكس اهتمامات الشباب، من ناحية الأماكن التي يرتادونها وأهم المعالم والمطاعم والأماكن الترفيهية الجديدة في دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى تقارير نوعية ولقاءات مع شخصيات شبابية لها اهتمامات فريدة ومتميزة، فيما استضاف البرنامج في كل حلقة ضيوفاً متخصصين للتطرق إلى العديد من الموضوعات الشبابية التي تابعها جمهور القناة.

طابع احتفالي

وشهدت حلقات العيد، طابعاً احتفالياً خاصاً، تناسب وخصوصية المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، حيث ظهر في بداية أولى حلقات العيد كل من غانم الشامسي وزينب العجمي، يضعان اللمسات الأخيرة على الاستوديو الذي تزيّن بالورود وأطباق حلوى العيد على خلفية تهاليل العيد وتكبيرات الإحرام من مكة المكرمة، قبل أن يستقبلا معاً كلاً من المذيعين مروان الشحي ونبيل أيوب وسارة البلوشي، للحديث عن أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، والحديث عن العيدية والأضاحي وتهنئة الجمهور والمشاهدين مع استقبال أول الضيوف، فيما قدم الفنان خليفة ناصر، مجموعة من الأغاني قبل أن يقوم مقلد الأصوات خالد العبري بعمل مقلب جميل بفريق البرنامج وإيهامهم بعودة المذيعة حنان البلوشي من الإجازة، ويقوم بعدها بتقليد عدد من الشخصيات الفنية المعروفة، قبل أن يتم استقبال مروة الهاشم ونور السليماني للحديث عن تصاميم بطاقات العيد.

وفاجأت زينب العجمي الجمهور وفريق البرنامج، بزيارة سوق المواشي بدبي للحديث عن الأشياء التي يجب مراعاتها لشراء «خروف العيد» بأنواعه المتعددة، قبل أن تدخل مقصب دبي وغرفة التبريد الخاصة، بعدها استضاف فريق البرنامج محمد جمال النهدي مدير تطبيق «ذبيحتي» الذي تحدث عن التطبيق الرقمي الخاص بأضاحي العيد، وتنتهي الحلقة بمفاجأة غانم الشامسي فريق البرنامج بتقديم عزيمة الغداء «الوخيفة» على الطريقة الإماراتية الأصلية.

فيما افتتحت حلقة ثاني العيد، بالحديث عن الحج وتجربة مروان الشحي مع المناسك والشعائر المقدسة، قبل أن يحتفل فريق البرنامج باليوم العالمي للشباب الذي صادف 12 الجاري، باستضافة مجموعة من الشباب، يتقدمهم حامد الهاشمي، رئيس مجلس الشباب في وكالة الإمارات للفضاء، قبل أن تنضم زينب العجمي وسارة البلوشي مع ضيفات الحلقة ابتسام المازمي، تنفيذي رئيس من شرطة دبي، والمحامية صالحة البسطي، ومن بعدهما الفارسة شمسة الشامسي، وشيماء عبيد، أخصائي صحة فم وأسنان، قبل أن تختتم الحلقة برسالة «الشيخ راشد بن حميد النعيمي للشباب».

تراث شعبي

وأطل البرنامج التراثي الجديد «البراحة» على شاشة «سما دبي»، من تقديم ليلى المقبالي وجمعة بن ثالث، كسهرة يومية على مدار الأسبوع، تم خلالها إلقاء الضوء على النواحي التراثية والشعبية لإنسان الإمارات، في مجال التراث البحري والبري وتراث أهالي المناطق الجبلية، مع التركيز على العادات والتقاليد المتوارثة في فصل الصيف، بجانب العديد من الفقرات والتقارير الثابتة مثل فقرة «تباشير» التي تختص بالثروات البيئية الزراعية في فصل «القيظ» كالنخيل والرطب والمانغو والليمون وغيرها، وفقرة العادات والتقاليد النسائية وفقرة شجرة التسامح «الغافة» وغيرها من الفقرات.

وتنوعت موضوعات «البراحة» بالحديث عن زراعة النخيل وأنواعه المتعددة وتجارة اللؤلؤ والأزياء الشعبية الإماراتية، في الوقت الذي توقفت إحدى حلقاته عند النجوم والحسابات الفلكية المتوارثة عن الأجداد، كما أفردت مساحة واسعة للحديث عن العسل والمحافظة عليه كموروث شعبي في الإمارات، وتطرقت الحلقات للحديث عن الأكلات الشعبية وفواكه «القيظ»، ومجموعة العادات والتقاليد والآداب العامة وطرق التعامل مع الناس، إضافةً إلى الحديث عن شجرة الغاف وصناعة السفن التقليدية وأنواع البيوت القديمة في الإمارات وأنواع القهوة وطرق تحضيرها وتقديمها في الماضي، وصولاً إلى الحياة الاجتماعية للمرأة في السابق، فيما استضاف جمعة بن ثالث وليلى المقبالي، عدداً من الضيوف أمثال الملحن إبراهيم جمعة، مستشار الفنون في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخبير التراث، إبراهيم اللاغش، إلى جانب إبراهيم الفردان وعلي بن سالم الظنحاني، الباحثين في مجال التراث الإماراتي، وعبدالله بن جاسم المطيري، الخبير والباحث في المسكوكات الإسلامية، وعبداللطيف الجلاف، مدير قسم الزراعة في بلدية دبي، وعبدالله محمد سليمان، المتخصص في صناعة السفن، إلى جانب الوالدتين أم سيف وأم حميد، والباحثة فاطمة المغني.

أهازيج العيد

أما حلقة العيد الخاصة من برنامج «البراحة»، فافتتحت على إيقاع أهازيج العيد، والحديث عن ذكريات العيد، في ضيافة «أم عزان» التي تحدثت بإسهاب عن تقاليد العيد في دولة الإمارات مع دخول الأطفال الاستوديو ونيلهم «العيدية»، قبل أن يستكمل الحديث عن ألعاب الأطفال في العيد، والتجهيزات عند النساء من ملابس وحناء، وكذلك أنواع ملابس العيد عند الرجال.