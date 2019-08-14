استطلاع: الكتاب وسيلة تعلّم القراءة لدى الصغار

المصدر: برلين - د ب أ

يرى غالبية البالغين في ألمانيا أنه يتعين على الأطفال في المرحلة الابتدائية تعلم القراءة من الكتب، حتى في عصر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وذكر نحو 80% من الألمان في استطلاع للرأي، أن الكتب هي وسيط التعلم السليم للقراءة بالنسبة للأطفال. وفي المقابل، يرى 20% منهم، أنه ينبغي أن يتعلم الأطفال القراءة عبر الوسائط والأجهزة الرقمية مثل تطبيقات القراءة.

وكانت دراسة أجريت نهاية 2017 عن (مستوى مهارات القراءة لدى الأطفال)، أظهرت أن طفلاً من بين كل 5 أطفال في ألمانيا ليس بإمكانه القراءة على نحو يتيح له فهم النص أيضاً. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 79.6% من الألمان يحملون مسؤولية ذلك للآباء في المقام الأول، لأنهم لم يهتموا بالقدر الكافي بالقراءة مع أطفالهم في المنزل أو تحفيزهم على القراءة. وفي المقابل، يرى نحو 20% من الذين شملهم الاستطلاع، أن المسؤول عن ذلك في المقام الأول هم المعلمون.

قدوة

وقالت رئيس اتحاد «مساعدو تعلم القراءة»، مارغريت شاف، إنه يتعين على الآباء أن يكونوا قدوة يحتذى بها الأطفال في القراءة، وأن يقضوا وقتاً مع أطفالهم من أجل تعليمهم هذه المهارة، وأضافت: «بهذه الطريقة سيكتشف الكثير من الأطفال أن القراءة شيء مبهج ومسل ويوسع تلقائياً ثروتهم اللغوية ومعرفتهم».

وذكرت مارغريت أن فقط من يستطع القراءة على نحو سليم وفهم كافة النصوص، بإمكانه أن يشكل رأياً، موضحةً أن فهم المقروء هو أساس التعامل مع كافة وسائط النصوص، حتى الرقمية منها.