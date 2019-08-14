«ياس مول».. عروض ترفيهية وثقافية من مختلف دول العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز التسوق والترفيه «ياس مول» في أبوظبي، استضافة عروض ترفيهية وثقافية عالمية طوال أيام عيد الأضحى المبارك ولغاية اليوم، احتفالاً بحلول العيد، وتقديراً لرسالة التسامح في عموم الدولة خلال العام الجاري. ضم الاحتفال العديد من عروض الفرق الاستعراضية الجوّالة والفقرات الاحتفالية، التي تعكس التقاليد والثقافات من مختلف أنحاء العالم.

فرق استعراضية

وسيتمكن المقيمون والزائرون من الحصول على أفضل تجربة تسوّق وترفيه وتناول طعام خارج المنزل، من مشاهدة عروض الفرق الجوّالة التي من الإمارات والصين وروسيا والبرازيل واليابان وإسبانيا ومصر، ومنها فرقة «العيالة» للفن الشعبي الإماراتي العريق، وترتدي الفرق المشاركة أزياء تقليدية، وتقدم جملة من العروض الراقصة والترفيهية، والتي تناسب جميع الأعمار وتثري الاحتفال بالعيد في «ياس مول» للعائلة والأصدقاء، وتقام العروض في ساحات «بيرل كورت» و«بالم كورت»، و«تاون سكوير» و«بوليفارد» من 03:00 ولغاية 9:40 مساءً.