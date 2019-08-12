العيد في دبي.. باقات سعادة وفرح من «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عيد الأضحى المبارك بباقات سعادة وبهجة، حيث نظمت العديد من الفعاليات الاحتفالية في متحف دبي للاحتفاء بهذه المناسبة، ما يسهم في إثراء تجربة الزوار وإضفاء أجواءٍ من الفرح على المكان، إضافةً إلى ترسيخ القيم والعادات المحلية الأصيلة، وتعزيز ثقافة دولة الإمارات وتراثها، من خلال الفعاليات التي تعكس هويتها الوطنية، وتجمع الزوار من مختلف الجنسيات والثقافات للمشاركة في الحدث. وبدأت فعاليات اليوم الأول من العيد من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الثامنة مساءً، في حين تبدأ فعاليات اليوم من الساعة 08:30 صباحاً حتى 08:30 مساءً.

ركن تراثي

وتتضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك ركناً تراثياً يضم مجموعة من الحرف اليدوية التقليدية، إضافةً إلى عروضٍ حية للفرق الشعبية التي تثري المناسبة وتُسعِد الصغار والكبار، وتحيي الموروث الشعبي، وتثير شغف السياح للتعرف إلى جماليات هذه الفنون ومدى ارتباطها بتراث الإمارات وثقافتها. كما تتألق الضيافة العربية خلال الاحتفال بأجمل صورة، لتعكس التقاليد الإماراتية العريقة بما فيها من كرم وحسن استقبالٍ للزوار، إلى جانب تقديم توزيعات العيد على الجمهور.

ثقافة التعايش

وتهدف «دبي للثقافة» من خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع الجمهور إلى تعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي، وترسيخ ثقافة التعايش مع مختلف الثقافات والجنسيات، والتأكيد على أهمية مشاركة الجميع في المناسبات المختلفة، ما يُغذي روح التسامح، ويقوي الروابط الاجتماعية، ويسهم في نفس الوقت في إبراز ونشر الموروث الشعبي والحفاظ عليه، وتعريف الآخرين على التقاليد المحلية ضمن أجواء مغمورة بالسعادة.

جسور الحوار

وتلتزم «دبي للثقافة» بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومُستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.