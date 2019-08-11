قنوات دبي تواكب بهجة العيد

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه التلفزيونية والإذاعية الخاصة التي ستبث على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، التي تأتي في إطار الحرص على مواكبة كافة الفعاليات والمناسبات الدينية والاجتماعية التي تهم شرائح واسعة من الجمهور، إلى جانب الجمهور المتابع لمجموعة الشعائر والممارسات التي ترافق هذا الفريضة الدينية الكريمة.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل ونقل بهجة العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور بكافة فئاته بهذه الأجواء من خلال مجموعة البرامج الخاصة التي سيتم تقديمها، مشيراً في الوقت نفسه إلى خصوصية عيد الأضحى المبارك، وسعي كل قناة تلفزيونية وإذاعية إلى تقديم هويتها الخاصة عبر مجموعة البرامج التي قامت بإنتاجها عبر فرق عملها المتخصصة.

تلفزيون دبي

منذ بداية موسم الحج، حرص تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية على إعداد مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية الخاصة بهذه المناسبة، مثل برنامج «عيش الحرم»، وبرنامج «الرحلة الحجازية» وبرنامج «الركن الخامس»، وصولاً إلى النقل المباشر لوقفة يوم عرفة، التي تم نقل وقائعها على شاشات وإذاعات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على الهواء مباشرة من مكة المكرمة ابتداء من الساعة: 07:30، إلى جانب بث مجموعة من البرامج والفواصل والمقاطع الخاصة بهذه المناسبة.

وستتولى كل من شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي وتلفزيون نور دبي، نقل وقائع صلاة العيد من إمارة دبي ابتداء من الساعة: 06:00 صباحاً، يلي ذلك نقل لصلاة العيد من مكة المكرمة ابتداء من الساعة: 07:30 صباحاً، ليتم بعدها الانتقال مباشرة إلى البرنامج الخاص «صباح العيد» ابتداء من الساعة: 08:30، الذي يفتتح أولى فقراته، بالنقل المباشر لاستقبال أصحاب السمو والشيوخ لجموع المهنئين بالعيد، ليتابع بعدها الجمهور مجموعة التقارير والتغطية الخاصة بأجواء العيد مع المذيعين: ميثاء إبراهيم، رحاب المهيري، فيصل صالح، مشعل القحطاني، إلى جانب مجموعة من الضيوف في الاستوديو للحديث عن أجواء عيد الأضحى المبارك في الإمارات والعالم العربي.

ليتابع بعدها الجمهور على قناة سما دبي، الحلقات الخاصة من برنامج «هني وعافية» ابتداء من الساعة: 13:00، وفي الساعة: 17:00 وطيلة أيام العيد، سيتم بث الحلقات الخاصة من برنامج «صيف مدهش»، إلى أن يحين موعد بث حلقات العيد الخاصة من البرنامج الشبابي «12/‏‏‏8» مع المذيعين: غانم الشامسي، وحنان البلوشي، ومروان الشحي، ونبيل أيوب، وزينب العجمي، وسارة البلوشي، والعديد من المواضيع الشبابية المتنوعة، وذلك قبل أن يحين موعد برنامج «العيد في دبي» طيلة أيام العيد ابتداء من الساعة: 21:00 مع الإعلامي أحمد الكتبي، في الوقت الذي يستمر البرنامج التراثي «البراحة» في تقديم حلقاته الخاصة بعيد الأضحى مع المذيعة ليلى المقبالي والباحث والمذيع جمعة بن ثالث ابتداء من الساعة: 23:00.

نور دبي ودبي زمان

أما على شاشة تلفزيون نور دبي، فسيتابع الجمهور في فترة العيد مجموعة من البرامج المواكبة لهذه المناسبة، مثل برنامج «آداب العيد والأضاحي» مع د.فيصل الهاشمي، وبرنامج «أيام معدودات» مع عبد الله الكمالي، وبرنامج «تفسير القرآن» للشيخ خالد إسماعيل، وبرنامج «عظماء الإسلام»، و«حقائق قرآنية» وغيرها من البرامج على مدار أيام العيد.

وكعادتها في هذه المناسبات، تقدم قناة «دبي زمان» ابتداء من الساعة: 06:00 صباحاً ببث قراءات متعددة للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يليها ابتهالات للشيخ النقشبندي، قبل أن يحين الموعد في الساعة: 08:00 مع فترة الابتهالات الدينية الخاصة بشعائر الحج، على أن يتم في ثاني وثالث أيام العيد وفي نفس التوقيت بث الأوبريتات، «بساط الفقر»، و«بطاقة خير» يوم الاثنين، و«فريجنا» و«مذكرات بحار» يوم الثلاثاء.

وابتداء من الساعة: 09:30 صباحاً تبدأ فترة الأطفال مع مسرحيات أيام العيد، وبرنامج «بطاقة معايدة» الساعة: 11:00، وفي منتصف النهار إعادة لبث حلقات خاصة من برنامج «عالم مدهش»، وصولاً إلى الساعة: 13:00 موعد بث أشهر الأوبريتات للفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنانة القديرة سعاد عبد الله، يليها في الساعة: 14:00 عرض مسرحية «هالو بانكوك» أول أيام العيد، ومسرحية «الواد سيد الشغال» ثاني أيام العيد، ومسرحية «خربطة مربطة» ثالث أيام العيد، كما سيتم أول أيام العيد الساعة: 17:00، عرض الفيلم الكويتي «الصمت» للفنانة حياة الفهد والفنان الراحل خالد النفيسي، فيما سيتم ثاني وثالث أيام العيد وفي نفس التوقيت إعادة بث حلقة خاصة من برنامج «صيف ومفاجآت حمر عين»، وحلقة من برنامج «تيلي ماتش».

وفي تمام الساعة: 19:00 حلقات خاصة من برنامج «منكم وإليكم والسلام عليكم»، وصولاً إلى الساعة: 21:00 موعد بث مجموعة من الحفلات الغنائية، وصولاً إلى الساعة: 23:30 موعد بث حفلات «ليالي دبي»، قبل أن يحين موعد بث مسرحيات العيد، وذلك ابتداء من الساعة: 02:00 صباحاً.

عبر الأثير

بدورها ستقوم كل من إذاعة نور دبي وإذاعة دبي بتغطية هذه المناسبة الدينية والاجتماعية المهمة، من خلال مجموعة من البرامج التي أعدتها على مدار الأيام الماضية، بالإضافة إلى البث المباشر ليوم عرفة، ووقائع صلاة العيد من إمارة دبي ومكة المكرمة، واستضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية والفنية للحديث عن فضائل وفرحة عيد الأضحى المبارك.

وأعدت إذاعة نور دبي، باقة من البرامج والتغطيات الخاصة، بداية من البرنامج المباشر «عساكم من عواده» مع ميرهان الدسوقي الساعة: 10:00 صباحاً، وبرنامج «فرحة العيد» مع أحمد الكتبي، الساعة: 14:00، برنامج «مساء العيد» مع محمد الظفري، الساعة: 17:00، وبرنامج «عساكم من عواده» مع منى خليل الساعة: 20:00، فيما سيتابع الجمهور في ثاني أيام العيد كلاً من برنامج «فرحة العيد» مع هدى الفهد الساعة: 10:00 صباحاً، وبرنامج «عساكم من عواده» مع جمعة بن ثالث، ابتداء من الساعة: 20:00، إلى جانب مجموعة من المحاضرات الدينية الخاصة، كذلك الحال بالنسبة لثالث أيام العيد مع حلقات خاصة من برامج العيد مع مذيعي نور دبي.

دورة برامجية خاصة

أعدت إذاعة دبي، دورة برامجية خاصة تتضمن مجموعة من الأغاني والمقتطفات والفقرات الغنائية المنوعة على مدار اليوم، كما تم تخصيص الفترة المسائية لنقل هذه الأجواء من خلال مجموعة من الحلقات والبرامج الخاصة مع نجوم الأثير، ففي أول أيام العيد يقدم المذيع الإماراتي عبد الله إسماعيل برنامج «صباح العيد» ابتداء من الساعة، 07:00 بتوقيت الإمارات، فيما سيتم تقديم حلقات خاصة من برنامج «فرحة العيد» مع فاطمة عبد الرحمن ومهرة عبد الله وعهد أفندي ابتداء من الساعة: 16:00، كما سيتم ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات تقديم حلقات خاصة من برنامج «ليلة العيد» مع إبراهيم استادي وفرح سالم وعمار آل رحمة، في الوقت الذي ستقوم إدارة الإعلام الرقمي بمواكبة كافة الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذه المناسبة عير حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.