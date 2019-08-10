دبي تضع لمساتها الأخيرة استعداداً للعيد

المصدر: دبي - البيان

قائمة واسعة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة، استعدت بها دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتنوع ما بين عروض التسوق والحفلات والعروض الفنية والأنشطة الترفيهية، مما يكسب العيد أجواء فرح تتناسب ومعانيه السامية.

وفي أجندة العيد، عرض ضخم للألعاب النارية والمياه والأضواء تستقبل به «دبي فستيفال سيتي مول» العيد، في سياق عرض «تخيّل»، الذي يُعدّ عرضاً فريداً من نوعه، يجمع بين النار والليزر والمياه وعروض الألعاب النارية بشكلٍ رائع.

تنطلق العروض المميزة خلال عُطلة نهاية الأسبوع في العيد، ما بين الثامنة والعاشرة مساء خلال يومي العيد، حيث يستمتع الزوار أيضاً بالعروض الترفيهية المتنقّلة التي يستضيفها مركز التسوّق.

نانسي وسيف

وفي سياق فعاليات العيد، تشهد الاستعدادات لإحياء حفلات عيد الأضحى في دبي مع نجوم الغناء نشاطاً وزخماً كبيرين. فبعد أن تم إعلان معظم الحفلات التي تعتبر دبي مسرحاً لها في كل مناسبة، فإن الحفلة التي سيتشارك فيها كل من النجمة الجماهيرية نانسي عجرم والنجم العراقي سيف نبيل، في 15 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تعد بالكثير، حيث يؤكد القيّمون على الحفل أن الحجوزات تنفد بشكل سريع، لاسيما أن الفنانة نانسي عجرم هي من بين الفنانات الأكثر جماهيرية في العالم العربي، في حين أن الحدث يسّجل الظهور الأول من نوعه للفنان العراقي المحبوب سيف نبيل في دبي، الذي يشتهر بموسيقاه التي تجمع بين البوب والموسيقى الشعبية، في أغاني مثل «هاي السنة»، و«ما مرتاح»، و«خايف من عندي».

ويحمل هذا الحدث الفني الكبير الحيوية لأجواء عيد الأضحى المبارك، حيث تستضيف دبي مجموعة من الحفلات الفنية، والنشاطات العائلية، والفعاليات الثقافية، وغيرها الكثير.

«فرقة 1975»

وتشهد الأجواء لمسة بريطانية في كوكا كولا أرينا مع «فرقة 1975» للإندي بوب في حفلها الأول في دبي، حيث تحيي الفرقة المميزة حفلاً رائعاً في الوجهة الداخلية الجديدة في سيتي ووك، وهي تتميز بمجموعة من الأغاني مثل «سمبادي إلس» و«روبيرز».

يذكر أن «فرقة 1975» نالت شهرة واسعة خلال مسيرتها الفنية، فمنذ إطلاق أغنيتها الأولى «فيسداون» عام 2012، حصلت الفرقة على شعبية كبيرة في الإذاعات البريطانية، وقامت بالعديد من الجولات الفنية، وأطلقت العديد من الألبومات. تتميّز هذه الفرقة بأنغامها الفريدة وتتنوع موسيقاها بين البوب والفانك والروك.

«ذا لافتر فاكتوري»

وتستضيف «ذا لافتر فاكتوري» الكوميديين رو كامبل، وسكوت بينيت، ودايف فولتون، في عروض هي من الأكثر كوميدية، وذلك في فندق تريب باي ويندام في 15 الجاري.

ويتميّز النجم الأسترالي رو كامبل بأسلوبه الفريد في رواية القصص، وقد شارك في العديد من الأمسيات الكوميدية حول العالم، كما أن له مشاركات في مهرجان «فرينج» في ادنبره، وفي كتابة العديد من البرامج الإذاعية التلفزيونية. أما سكوت بينيت، فقد لمع نجمه بشكل سريع على الساحة الكوميدية في المملكة المتحدة منذ العام 2009، ولا يزال يحصد النجاحات بفضل أسلوبه المميز. وبدوره، انضم دايف فولتون إلى عالم الـ«ستاند أب كوميدي» مع انطلاقة ديفيد ليتيرمان، وانطلاقة النوادي الكوميدية، وقد قدّم العديد من العروض حول العالم من أستراليا إلى كازاخستان، والآن في دبي.

«فلاور شو»

ويستضيف «ابن بطوطة مول» خلال عيد الأضحى عروضاً مستوحاة من «لوني تيونز» بالإضافة إلى عرض «فلاور شو» للأطفال المميز، الذي يُقام على مدى تسعة أيام في مركز التسوّق حتى 17 الجاري. وتتواصل مع العيد إمكانيات إثراء العطلة الصيفية بتجارب فريدة مليئة بالمغامرات والنشاطات والترفيه، من خلال متعة اكتشاف دبي وأبرز معالمها السياحية مقابل أسعار مخفّضة. وخصومات تصل إلى 50%، وذلك حتى 30 الجاري.

ويمكن الاستفادة من هذا العرض المُذهل في زيارة أبرز معالم الجذب في دبي بما في ذلك حديقة الواقع الافتراضي «فيرتشوال ريالتي بارك» وحلبة دبي للتزلُّج ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وكيدزانيا دبي وريل سينما.

«آي إم جي»

من جهتها، تقدّم «آي إم جي عالم من المغامرات»، الوجهة الترفيهيّة الداخليّة الأكبر في دبي، عروضاً ونشاطات ترفيهية مُميّزة هذا العيد، حيث تدعو الزوار للاستمتاع بعرض العيالة التراثيّ ورقصة التنورة، والاستماع إلى قصص الحكواتي القديمة، ومشاهدة المواكب الترفيهية المتنقّلة في المنتزه. وتشارك مناطق المنتزه الخمس بالاحتفالات، حيث يمكن مقابلة الأبطال الخارقين في منطقة «مارفل»، ومشاهدة الديناصورات والعرض البهلواني في «لوست فالي».

مدينة الطفل

وتنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك فعاليات ممتعة للأطفال والعائلات في ثاني وثالث أيام العيد لقضاء أمتع اللحظات، حيث تعد مدينة الطفل من الوجهات البارزة للأسر وخصوصاً في المناسبات والأعياد لما يتم تقديمه في المدينة من مسرحيات وبرامج وفقرات متنوعة يستمتع بها كل أفراد الأسرة.