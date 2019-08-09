عيد الأضحى في الإمارات وجهات فريدة وفعاليات متنوّعة

المصدر: دبي - وام

تجذب دولة الإمارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك السياح من مختلف دول العالم الذين يقصدونها للتمتع بوجهاتها السياحية الفريدة والاستفادة من العروض التسويقية والترفيهية التي توفرها لهذه المناسبة.

وتسهم الإضافات النوعية في قطاع الترفيه العائلي بتعزيز ريادة الإمارات الإقليمية على مستوى السياحة العائلية وسياحة التسوق والترفيه.

عروض خاصة

واستعداداً لموسم العيد، أعلنت المعالم السياحية والترفيهية، وكبرى مراكز التسوق والفنادق في الدولة سلسلة من الأنشطة والعروض الخاصة بهذه المناسبة، فيما أعلنت العديد من الجهات الرسمية والخاصة أنشطتها وبرامج احتفالاتها بالعيد.

«العيد في دبي»

وأعدت إمارة دبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة وفي مواقع مختلفة من المدينة، تندرج تحت احتفالات «العيد في دبي»، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة جدول فعاليات احتفالات العيد في دبي، متضمنةً الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة لتجعل من الإمارة الوجهة الأمثل للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى.

«تخيّل»

يتضمن عرض «تخيّل» في حلّته الجديدة، 4 عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى في دبي، بالإضافة إلى العروض النارية، إذ يمكن مشاهدة العرض في 11 و12 الجاري، الساعة 08:00 و10:00 مساء في «دبي فستيفال سيتي مول».

كما ستعم أجواء عيد الأضحى في دبي مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، ويمكن متابعة العروض المتجوّلة في «سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سوق التنين 2»، و«ذا أوتلت فيليدج»، وتتضمن عرض «الجميلة والوحش»، و«مسيرة الألوان»، والتنكّر الملكي «رويال ماسكيوراد».

أمّا زوّار «مول الإمارات»، فهم على موعد مع عرض «فانتاسي»، الذي صمّم خصيصاً لـ«مول الإمارات»، ويتضمن العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، تصاحبها المقطوعات الموسيقية لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوّار، ويمكن للمتسوّقين المشاركة في حملة «تسوّق واربح» في مراكز التسوق المشاركة خلال عيد الأضحى في دبي، والفوز بجوائز.

«عالم مدهش»

ويقدم «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة خلال احتفالات العيد في دبي الكثير من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية وورش العمل التفاعلية لتعزيز الأجواء الاحتفالية وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك والدخول مجاني للجميع.

أبوظبي

الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تستهدف الأطفال والأسر، حيث تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة متنوعة من الاحتفالات في مختلف أنحاء الإمارة، تشمل حفلات موسيقية غنائية يحييها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين، إلى جانب ليالٍ كوميدية إماراتية مليئة بالضحك، وبرامج ترفيهية عائلية وأنشطة للأطفال.

«ياس مارينا»

وتقدّم إدارة مرسى «ياس مارينا» تجارب مختلفة احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، تتضمن عروضاً للألعاب النارية خلال أيام العيد لتضيء ليل جزيرة ياس، فيما يمكن للزوّار الاستمتاع برحلات بحرية على متن القوارب الخشبية التراثية، التي تعتمد على مشغّل صديق للبيئة، ما يمكنهم من مشاهدة عروض الألعاب النارية من وسط الخليج العربي. كما يستضيف المركز التجاري العالمي أبوظبي من 11 إلى 16 الجاري عرض «دوريات المخلاب»، حيث ستتاح للأطفال من محبي هذا البرنامج الكرتوني مشاهدة الفتى الماهر «رايدر» وفريقه المكوّن من 6 جِراء، والتمتع بمهاراتهم الخاصة.

فيما أنجزت بلدية مدينة أبوظبي في وقتٍ سابق، مشروع نشر زينة عيد الأضحى المبارك في شوارع المدينة وضواحيها، حيث وصل عدد التشكيلات الضوئية البهيجة إلى أكثر من 2850 تشكيلاً ضوئياً متناسقاً ومبتكراً، ورفعت جاهزية الحدائق والشواطئ لاستقبال روّادها خلال أيام العيد وتوفير أفضل الخدمات لهم.

الشارقة

وتستقبل إمارة الشارقة عيد الأضحى المبارك، بسلسلة من الفعاليات التي تقيمها احتفاءً بهذه المناسبة، في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها. وتعتبر «القصباء»، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شهرة على مستوى الإمارة، حيث تشتمل على تنوّع محبب للزائر، وعلى مرافق ترفيهية وخدمية، ضمن أعلى المستويات، من مطاعم تقدّم أشهى المأكولات، ومقاهٍ عربية وأخرى غربية تلبيّ كل الأذواق، ومرافق لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى اشتمالها على مسرح ومراكز فنية، تتميّز بتصميمها الخلّاب، مقتبسة من الثقافة العربية والإسلامية طابعها العمراني الذي بات يشكّل هويتها.

عجمان

بدورها، تضم إمارة عجمان العديد من الأماكن السياحية البارزة التي تلبي شغف سيّاح المدينة في استكشاف ثقافتها والتمتع بجمال معالمها التاريخية ومنها «متحف عجمان»، الذي يعود تاريخه إلى القرن 18، ويضم عدّة أقسام منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات، وقسم الأزياء الشعبية، وقسم للهدايا التذكارية وغيرها من الأقسام.

أم القيوين

وتطرح إمارة أم القيوين نفسها كأحد أفضل الخيارات أمام السيّاح والزوّار لتمضية إجازة عيد الأضحى بفضل الباقة المتنوعة من الأماكن السياحية والترفيهية التي تضمها مثل حديقة الألعاب المائية «دريم لاند،»، ونادي أم القيوين الجوي بجوار الحديقة، بالإضافة إلى نادي «أم القيوين للرماية»، ونادي «أم القيوين للسيارات»، والنادي البحري، ومركز ركوب الخيل.

رأس الخيمة

وكغيرها من إمارات الدولة، اتخذت إمارة رأس الخيمة كافة الاستعدادات والترتيبات من أجل استقبال الزوّار الراغبين في تمضية إجازة عيد الأضحى لاستكشاف المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ الخلابة.

وتقدم الإمارة لضيوفها قائمة غنية بالمعالم الفريدة والتجارب المتميزة والإقامات الفندقية الحصرية بما يلبي جميع الأذواق، حيث يمكن لمحبي المغامرة الاستمتاع بتجربة «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، أو ممارسة رياضة «الغولف» في «نادي الحمراء للغولف»، أو استكشاف التاريخ العريق في قلعة «ضاية»، أو التمتع بالاسترخاء تحت أشعة الشمس على شواطئ رأس الخيمة.

الفجيرة

وتمتلك الفجيرة العديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها من أهم وجهات قضاء عطلة عيد الأضحى، حيث تضم الكثير من المعالم التاريخية والمراكز العصرية للتسوّق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية.

ويأتي كورنيش الفجيرة وحديقة «عين مضب» الكبريتية في مقدمة الأماكن السياحية في الفجيرة، فيما يتميز وادي الوريعة بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة وعدد كبير من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، أما بالنسبة للإقامة فهناك مجموعة من الفنادق والمنتجعات في المدينة، إضافة إلى شاطئ العقّة في دبا.