«دبي أوتودروم».. سائقون صغار على خطى «محترفين كبار»

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

كل طفل يحمل داخله حلماً صغيراً يكبر معه، ويرغب في تحقيقه، والوصول إليه، فهناك عدد كبير من الأطفال شغوفون بعالم السيارات، فترى في غرفتهم عدداً لا يحصى منها بألوان ومقاسات مختلفة، وأخرى مفككة تحت طاولاتهم لأنهم قرروا أن يكتشفوا ما بداخلها، ويحاولوا إعادة تركيبها من جديد.

ولكن دون جدوى، يحلمون باللحظة التي يستطيعون فيها قيادة السيارة، فتجدهم متابعين لمختلف السباقات العالمية، وعلى دراية كاملة بأسماء اللاعبين المحترفين حول العالم.

«داكا» (أكاديمية دبي أوتودروم للكارتينغ) أتاحت فرصة أمام الأطفال لتعلم جميع النواحي المتعلقة بسباقات السيارات الصغيرة «كارتينغ» من خلال برنامج مدته 10 أسابيع، يشرف عليه مجموعة من السائقين والمدربين الحائزين على جوائز عالمية.

تحدٍّ وحماس

يرتدون البذلات الخاصة بالسباق، يجهزون سياراتهم بدقة، يهتمون بالتفاصيل وكأنهم محترفون كبار، يمشون بخطوات ثابتة، كل واحد منهم نحو سيارته استعداداً للسباق، يملؤهم الحماس والتحدي نحو الفوز والانتصار، للبدء في رحلتهم نحو التحول إلى سائقي سباق محترفين.

يقول فيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم: «يعمل المدربون في الأكاديمية على توجيه الطلاب ضمن مستويين، بدءاً بتعلم الأساسيات، مثل مسارات السباق وتشكيلات الحلبة المختلفة، ومعرفة نقاط الذروة والكبح وتقنيات التوجيه الصحيحة، ثم تأهيلهم لتعلم مهارات أكثر تقدماً مثل التجاوز والدفاع وحتى صيانة سيارات السباق الصغيرة.

وقد تم تصميم البرنامج للصغار بين سن 7 و16 سنة، بهدف تعليمهم كل ما يحتاجونه».

تجارب شيقة

ويضيف السهلاوي: تعد «دبي أوتودروم» حلبة عالمية المستوى لرياضات السيارات أشرف على تطويها شركة الاتحاد العقارية.

وتتيح الحلبة فرصة أمام السائقين للاختيار بين تجارب مثيرة متعددة تشمل قيادة السيارات المخصصة، المعدلة حسب الطلب، وستة مرافق مختلفة توفر للمتسابقين خيارات لا مثيل لها، وحلبة «كارت دروم» التي تقدم تجارب سباق داخلية وخارجية، وتتوافر فيها مجموعة من المواصفات التي ترضي احتياجات المتسابقين من عمر 7 سنوات فما فوق».

أما فيما يخص إجراءات السلامة المتبعة فيقول: «تقدم حلبة دبي أوتودروم دروساً تدريبية على السلامة قبل كل تجربة سباق أو رياضة سيارات السباق الصغيرة «كارتينج» وينبغي على جميع السائقين ارتداء الزيّ المناسب والخوذة لضمان سلامتهم في جميع الأوقات.

كذلك تم تصميم مسار سباق السيارات الصغيرة «كارتينج» بطريقة تساعد السائقين، حتى في حالة التصادم، على الحدّ من تأثير الصدمات، وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة السباق عند رغبتكم بذلك ويوجد في دبي أوتودروم مركز طبي، ومسعفون احتياطيون في جميع الأوقات للإسراع بسيارة الإسعاف نحو السائقين ومعالجتهم إذا لزم الأمر».

أحلام البراعم

الأطفال كانوا في غاية السعادة، فكل واحد فيهم بدأ بتحقيق حلمه على أرض الواقع، زين (8 سنوات) يحب الكارتينغ كثيراً، خاصة حينما يقود بسرعة ويتجاوز الآخرين، أما كريم (10 سنوات) فأصبح على دراية بكيفية تجهيز السيارة ميكانيكياً قبل السباق، ولديه العديد من الأصدقاء، ونبيه (10 سنوات) مارس الكارتينج لمدة 4 سنوات، وتعلم في الأكاديمية كيف يكون سائقاً محترفاً.