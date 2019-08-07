منزل عائلي مستدام خارج نطاق الكهرباء

المصدر: دبي - نهى حوّا

يعد المنزل العائلي في جزيرة ماوي في هاواي، نموذجاً لحياة مستدامة خارج الشبكة الكهربائية، حيث يتميز تصميمه بالاكتفاء الذاتي الكامل، مع مزايا لتوفير الطاقة وإنتاجها، وتجميع مياه الأمطار وتخزينها.

شركة استشارات التصاميم «لايف اديتيد»، انتهت من بنائه العام الماضي، وينقل موقع «ديزين» عن مؤسس الشركة قوله، إن المبنى الأسود يتميز بطرق بناء وأثاث وإدارة بأقل تأثير بيئي ممكن. المنزل من طابقين، تبلغ مساحته 1000 قدم مربع، ويضم 4 غرف نوم وحمامين ومنطقة داخلية خارجية للطبخ وتناول الطعام والعمل والاسترخاء.

يغطي سقفه ألواح شمسية تقوم بتجميع 10550 واط من الطاقة لتزويد كل شيء في المنزل، وشحن سيارة «فولكس فاغن» تم تحويلها لتعمل بالكهرباء، ويجري تجميع مياه الأمطار على السقف في كل زاوية حيث تتم تصفيتها في الموقع وتخزينها في خزان قريب من المنزل.

المنزل يعمل بمصابيح «ليد»، ونظام تبريد منخفض الطاقة. نوافذه وأبوابه المنزلقة مصنوعة من مركب عالي الأداء «فيبركس»، أما البلاط في المنزل فمكون من مواد معاد تدويرها جزئياً. الأثاث مصمم بطريقة مرنة لتوفير مساحة لاستخدامات أخرى، وتم تصميمه ليتماشى مع مبادرة الطاقة النظيفة.