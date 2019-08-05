عيد الأضحى فــي دبــي غير

المصدر: دبي - البيان

بعد الختام الناجح للدورة 22 من مفاجآت صيف دبي، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أمس، جدول فعّاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك في دبي، متضمناً الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة، لتجعل من الإمارة الوجهة المثلى للعائلات للاستمتاع بأجواء العيد.

أنشطة

والفرصة سانحة لمشاهدة عرض «تخيّل» بحلّته الجديدة، والذي يتضمّن 4 عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بالعيد، إضافة إلى العروض النارية. كما يمكن مشاهدة العرض الذي حطّم الأرقام القياسية يومي 11 و12 الجاري، الساعة 8 مساءً و10 ليلاً في دبي فستيفال سيتي مول، ومتابعة التغطية المباشرة لتلفزيون سما دبي للحدث.

أجواء العيد في دبي، تملأ مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، حيث يمكن متابعة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، و«ذا أوتلت فيليدج». وتتضمن: «الجميلة والوحش»، و«مسيرة الألوان»، وعرض «رويال ماسكيوراد». إضافة إلى القصص الرائعة التي يرويها «شيبتنا»، شخصية الجد المحبوب في دبي مول، من 5 عصراً وحتى 9 مساءً في الفترة من 11 - 14 الجاري. كما يمكن الحصول على عيدية من «شيبتنا» عند إنفاق 100 درهم في أي متجر في دبي مول.

«فانتاسي»

أمّا زوّار مول الإمارات، فهم على موعد مع العرض الخلّاب «فانتاسي»، والذي تم تصميمه خصيصاً لمول الإمارات، ويتضمن هذا العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، والتي تصاحبها المقطوعات الموسيقية الآسرة، لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوّار. يمكن متابعة العروض بين 3:30 عصراً، و9:30 مساءً في الفترة بين 12 – 16 الجاري.

عروض ترويجية

ويمكن للمتسوّقين المشاركة في حملة تسوّق واربح في مراكز التسوق، المشاركة خلال العيد في دبي. وسيحصل كل شخص يتسوّق بقيمة 200 درهم، على بطاقة لدخول السحب الكبير، وستتاح الفرصة لـ25 متسوّقاً محظوظاً للفوز بمبالغ نقدية تصل إلى 250 ألف درهم. وتتضمن قائمة مراكز التسوّق المشاركة، البرشاء مول، والملا بلازا، وسيتي سنتر معيصم، و«دبي أوتليت مول»، و«تايمز سكوير سنتر».

كما يمكن إنفاق 300 درهم في إحدى وجهات مِراس خلال الفترة 12 – 15 الجاري، لفرصة الحصول على بطاقة هدايا من مِراس بقيمة 100 درهم. ويتوفر هذا العرض في السيف، و«سيتي ووك»، و«ذا بيتش جي بي آر»، و«بلوواترز»، و«بوكس بارك»، و«لا مير»، و«ذا أوتلت فيليدج». وبعد إنفاق 500 درهم في سيتي سنتر مردف، خلال الفترة 8 – 14 الجاري في أي متجر، يمكن الحصول على بطاقة لاستلام عيدية خاصة من المنصة المخصصة. ويقدّم مول الإمارات، الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز الرائعة يومياً، خلال الفترة 8 – 17 الجاري، وتتضمن الجوائز بطاقات هدايا من المول بقيمة 10 آلاف درهم، وغيرها من الجوائز. ويمكن للزوّار المشاركة في سحب تسوّق واربح، عند إنفاق 600 درهم خلال فترة الحملة التي تستمر 10 أيام.

«عالم مدهش»

يقدم «عالم مدهش»، خلال احتفالات العيد في دبي، الكثير من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية، وورش العمل التفاعلية، لتعزيز الأجواء الاحتفالية، وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال، طوال أيام العيد، والدخول مجاني للجميع.

فعاليات

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، حفلاً غنائياً مباشراً، تحييه الفنانة نانسي عجرم والفنان سيف نبيل. وسيؤديان أفضل أغانيهما خلال الحفل، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في دبي. تبدأ أسعار التذاكر من 95 درهماً، وينطلق الحفل يوم 15 الجاري، الساعة 9 مساءً، ويستمر حتى 3 بعد منتصف الليل.

«ذا 1975»تستضيف كوكاكولا أرينا فرقة «ذا 1975»، وهي من أكبر الفرق الغنائية البريطانية، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط، وستؤدي الفرقة عدداً من الأغاني الشهيرة، مثل «تشوكليت»، و«ذا ساوند»، و«سمبودي إيلس». كما سيحيي «دي جي أكوين»، منسق الموسيقى الهندي، حفلاً موسيقياً في دبي، بعد عقد كامل، حيث سيعود عرض «دون ودادي أوف ريمكسس» إلى الإمارة، خلال حفل سيشهد أجمل المقاطع الموسيقية، وذلك في 15 الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتم تنظيم العرض الكوميدي المضحك «ذا لافتر فاكتوري»، في عدد من المواقع، مثل نادي المرابع العربية للغولف، وفندق تريب باي ويندام، وفندق هيلتون شاطئ جميرا. تبدأ أسعار التذاكر من 160 درهماً.

«لا بيرل»

والفرصة سانحة لمشاهدة «لا بيرل باي دراغون»، خلال العيد في مدينة الحبتور، حيث يمكن حضور العرض الخلّاب بأسعار تبلغ 199 درهماً للدرجة الفضية، و249 درهماً للدرجة الذهبية، و299 درهماً للدرجة البلاتينية، و599 درهماً لدرجة كبار الشخصيات. حيث يقدم 65 فناناً استعراضياً عالمياً، مشاهد مذهلة تضم الألعاب البهلوانية، والغوص وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية.

44

وعلى نحوٍ متصل، استطاعت الدورة 22 من مفاجآت صيف دبي، التي نظمت على مدى 44 يوماً، تقديم الكثير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي أسهمت في إغناء تجارب الزوار والمقيمين في دبي لقضاء أوقات مفيدة ومسلية.