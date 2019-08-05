عيضة المنهالي ينير ليالي الصيف بـ«شبيه القمر»

المصدر: دبي - خلود حوكل

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني، أحدث إصداراتها الفنية، لصوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي، بعنوان «شبيه القمر»، من كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، لتكون حاضرة بقوة على مختلف الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الرقمية، خصوصاً أن العمل صاغت كلماته الشاعرة القديرة بقالب شعري تميز بعذب المفردات، لتذوب جميعها في لحن شعبي صاغه الملحن عبدالله المعمري، وتغنى به صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي.

وقد منحت حالة الانسجام والتناغم ما بين أطراف العمل، الأغنية، جمالية كبيرة في الكلمة واللحن والصوت. ويقول مطلع الأغنية:

يا سعادة عيوني

يوم شافك نظيري

يا بشاير سعودي

يا شبيه القمر

انت لى لك حياتي

وانت لى استخيري

يالضنا يا غناتي

لك وهبت العمر

«شبيه القمر» قام بتوزيعها موسيقياً الموزع المعروف زيد نديم، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني، بإدارة إنتاج مميزة من علاء فيّاض، وأشرف عليها شاعر الوطن علي الخوار.

وتسعى شركة الخوار للإنتاج الفني، من خلال العمل الاحترافي، إلى إصدار الأعمال الغنائية، بعيداً عن الكم، بل تركز على نوعية تلك الأعمال، لتقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية والأصوات، من خلال تعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين والفنانين، لتحمل تلك الأعمال مذاقاً متميزاً، يحمل الهوية الفنية الإماراتية، وكذلك أسمى معاني الحب العُذري، والمستمد من واقع مجتمعاتنا العربية، كما في قصيدة شبيه القمر.