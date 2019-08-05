«دبي مول».. وعد بأمتع الأوقات

المصدر: دبي - البيان

يستعد الناس للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتمضية أوقات لا تنسى وهم يستمتعون بأروع الأنشطة الترفيهية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتقدم إعمار للترفيه لجميع أفراد الأسرة خيارات متنوعة، بما في ذلك ألعاب الغولف المصغر على الجليد، وعروض الأفلام على مدار 24 ساعة في «ريل سينما»، وغيرها من الأنشطة المسلية.

ويمكن لعشاق السينما مشاهدة أحدث الإنتاجات المنتظرة في الوقت الذي يختارونه، حيث تستقبل «ريل سينما» الزوار مع عروض متواصلة طوال اليوم خلال أول يومين من العيد. وتقدم «ريل سينما» في هذه المناسبة أفلاماً جديدة مثل «هيلو، لوف، غودباي» الفلبيني؛ «ذا آنغري بيردز 2»؛ «برينغ ذا سول»؛ «كالكي» بلغة الماليالم؛ و«نيركوندا بارفاي» بلغة التاميل.

وبعيداً عن الطقس الصيفي الحار في الخارج، تحلو الأوقات مع منافسات الغولف المصغر على الجليد في «حلبة دبي للتزلج». ولا تفوتوا أيضاً فرصة زيارة الحلبة يومي 12 و13 أغسطس بين الساعة 5 و5:15 مساءً للاستمتاع بعروض رائعة على أنغام أشهر أغنيات فيلمي «علاء الدين» و«ذا لايون كينغ».

وبذلك، يكون «دبي مول» الوجهة العائلية المثلى للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك في مختلف وجهات «إعمار للترفيه» مثل مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» لمنصات الواقع الافتراضي والمعزز، إضافة إلى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«كيدزانيا» و«ريل سينما» و«حلبة دبي للتزلج».