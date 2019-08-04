مشاركة واسعة للأطفال والشباب في فعاليات المخيم الثقافي

المصدر: دبي - البيان

يحظى المخيم الصيفي الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وتقام فعالياته حالياً، بإقبال كبير من الأطفال واليافعين والشباب الذين حرصوا على المشاركة في ما يقدمه من ورش عمل وفعاليات تدمج المرح بالتعلم. وتقام فعاليات المخيم في المراكز الثقافية التابعة للوزارة في كل من الظفرة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ودبا الفجيرة، ومسافي.

وحرص أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم للمشاركة في ورش العمل، ومن بينها تلك التي أقيمت في المركز الثقافي بعجمان، وتضمنت مجموعة متنوعة من مجالات الإبداع، مثل التعرف على كيفية بناء الجسور، وفنون الطهي، وكذلك الأمر في الفجيرة التي شهدت مشاركة واسعة في ورشة فنون الطهي، حيث أبدى المشاركون مهارة في التعاون مع المشرفين.

كما أتيح للمشاركين في المركز الثقافي بأم القيوين فرصة تعلم أساسيات صناعة العطور، ومراحلها المختلفة لإبداع عطور غنية باستخدام الزيوت العطرية ومكونات أخرى. بالإضافة إلى جلسة تأمل فنية لتزيين أنماط الماندالا واستخدام أدوات فريدة لإنشاء لوحة فنية باستخدام تقنية الرسم بالتنقيط.