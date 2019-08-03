«صيف دبي» يطلق آخر مفاجآته اليوم

المصدر: دبي - البيان

تختتم اليوم الدورة 22 من مفاجآت صيف دبي، التي شهدت برامج حافلة بالفعاليات والعروض الترويجية وعروض الفنادق والمنتجعات الصحية والوجهات الترفيهية التي جعلت دبي وجهة مثلى للعائلات والأطفال خلال الصيف، استمتع خلالها الزوّار والمقيمون بعروض متنوعة تضمنت الإقامة في الفنادق والفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية العالمية، إضافة إلى فرص الفوز بجوائز متنوعة. في حين تتواصل عروض مدهش إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وقد تميزت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تنوّعت لترضي مختلف الأذواق، في مزج مبتكر بين أجواء التسوق بالترفيه والفعاليات الفنية والثقافية، حيث شهدت دانة الدنيا خلال هذه الفترة قائمة طويلة من الفعاليات والأنشطة، في شراكة ملهمة ومميزة ما بين عالمي الإبداع والأعمال، حيث تميزت المرافق الثقافية ببرامج نوعية، حيث احتلت الفنون الجميلة وفنون الأداء مساحة واسعة هذا الصيف، وبرزت إلى جوار مراكز التسوق في ندية كاملة.

وترافقت هذه الدورة، كما هي العادة كل عام مع عالم مدهش، الذي يتمسك بموقعه وجهة أولى للأطفال في موسم المفاجآت، لا سيما أنه يترافق مع العديد من الأنشطة الترفيهية التي كان بطلها الدائم الشخصية المفضلة للأطفال «مدهش»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، علماً أن عروض مدهش تستمر إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

فعاليات وبرامج

فعاليات آسرة تضمنتها مفاجآت الصيف هذا العام كان من أبرزها البرامج التي استضافها دبي فستيفال سيتي مول، ومنها مهرجان «كيدز روك فستيفال» الذي أقيم للمرة الأولى وشهد مشاركة عدد من نجوم «بي جاي ماسكس» مثل «كاتبوي» و«غيكو» و«أوليت» و«لونا غيرل»، إلى جانب عرض «آنجري بيردز» وعروض ترفيهية مباشرة وورش عمل تفاعلية يومية شهدت إقبالاً كبيراً.

كما استضاف دبي فستيفال سيتي مول سوق «رايب ماركت»، الذي منح الزوّار فرصة الاستفادة من العروض الترويجية على منتجات مصممين محليين، إضافة إلى الاستمتاع بمأكولات الأكشاك وعربات الطعام.

من جهته، استضاف سيتي سنتر ديرة عرض أبطال «فرقة العدالة» الخارقين، حيث تمكن الزوّار من الاستمتاع بالمهمات الخاصة التي قام خلالها «سوبرمان» و«باتمان» و«وندروومان» و«فلاش» بإنقاذ الأرض.

كوميديا

وكان للكوميديا حضور في مفاجآت الصيف هذا العام، من خلال مجموعة من العروض الكوميدية، من أبرزها «ذا لافتر فاكتوري» الذي قدّم عدداً من عروضه الكوميدية في فندق موفنبيك شاطئ جميرا وفندق جراند ميلينيوم البرشا هايتس وفندق تريب باي ويندام وهيلتون شاطئ جميرا. وكذلك عرض «ذا بيغ فيش كوميدي تور» الذي قدَّمه ثلاثة فنانين عالميين حائزين جوائز مرموقة، وهم كيث فارنان وسونجا-جين سالمون، وكونور درام.

كان لموسم هذا العام من مفاجآت صيف دبي إيقاع عالمي، فقد استقبلت دانة الدنيا فرقة «نوفيل فاغ»، التي احتفت بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها بجولة عالمية حطت رحالها في دبي أوبرا، لتقدّم خلال هذا الحفل عرضاً مبسطاً يحاكي الأسلوب الذي اشتهرت به. كما استضاف مسرح سفينة «كوين إليزابيث 2» عرض «آبا ريونيون»، حيث تمكن عشّاق هذه الفرقة من الاستمتاع بعدد من الأغنيات مثل «ووترلو» و«ماماميا» خلال عروض مباشرة.

تضمنت مفاجآت صيف دبي فعّالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، التي تبدأ في الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى منتصف الليل في ستة مراكز تسوّق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وهي: مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر الشندغة. وشهدت المفاجآت عودة «صفقة اليوم»، التي قدّمت للزوّار والمقيمين صفقة جديدة كل يوم، وكان الإعلان عن الصفقات يتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل 24 ساعة من انطلاقها.

جوائز قيمة

لا تزال الفرصة قائمة للفوز بالعديد من الجوائز المميزة، خلال فعاليات المفاجآت، منها الفوز بسيارة إنفينيتي Q30 التي تقدمها مجموعة مراكز التسوّق في دبي، والتي سيجري السحب عليها يوم غد بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوّق في دبي، وجائزة تبلغ 100.000 درهم من سيتي سنتر ديرة، إضافة إلى فرصة للفوز بجوائز رائعة من «كاندي ليشوس» في دبي مول عند توقّع الوزن الصحيح للعبة الدب العملاق الموجود في منطقة «غراند آتريوم».