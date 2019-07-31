جوائز كبرى تنتظر زُوّار مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي، ومع انطلاق العد التنازلي لاختتام الدورة 22، العديد من العروض الترويجية والتجارب الترفيهية، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز كبرى، إذ تستمر دورة العام الجاري من المفاجآت حتى يوم السبت المقبل، مانحة للزوّار والمقيمين فرصة أخيرة للحصول على تخفيضات كبيرة والاستمتاع بأجمل الأوقات في مختلف مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية.

واحتفاءً بموسمٍ حافل بالتخفيضات والعروض والفعّاليات الترفيهية، تشهد مفاجآت صيف دبي تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة، من 1 وحتى 3 أغسطس المقبل، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل لغاية 90% في الآلاف من المحلات التجارية المشاركة.

علامات تجارية

وستتضمن تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة، مشاركة العديد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة مثل «كلفن كلاين» و«كايت سبايد» و«فيرساتشي»، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل «تيد بيكر» و«كونفرس» و«تومي هيلفيغر».

ويمكن لعشّاق مستحضرات التجميل الحصول على عطور للجسم من «انجلوت» و«ريتوالز» بأسعار متميزة جداً، أما الذين يسعون نحو تجديد ديكورات منازلهم، فهم على موعد مع عروض خاصة في «مِزون دو موند» و«كريت آند باريل» و«زارا هوم» و«شاتلز آند مور».

فرصة أخيرة

وهذه هي الفرصة الأخيرة للفوز بالعديد من الجوائز المميزة، منها سيارة «إنفينيتي Q30» من تقديم مجموعة مراكز التسوّق في دبي، وجائزة تبلغ 100 ألف درهم من «سيتي سنتر ديرة»، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز رائعة من «كاندي ليشوس» في «دبي مول» عند توقّع الوزن الصحيح للعبة الدب العملاق الموجود في منطقة «غراند آتريوم».

وقد فازت ماريسا كاستيلو من الفلبين بسيارة «إنفينيتي Q30» خلال السحب الأسبوعي، والذي تنظمه مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوّق في دبي، حيث تم إعلان اسم الفائز في «برجمان» الأسبوع الماضي.

وعلّقت كاستيلو على فوزها قائلة: «أنا في غاية السعادة بهذه الجائزة الرائعة، وأتقدّم بجزيل الشكر إلى مفاجآت صيف دبي ومجموعة مراكز التسوّق في دبي. لقد كانت مفاجأة سعيدة وما زلت غير قادرة على التصديق بأني قد فزت. وأنا بدوري سأهديها لزوجي، لم أكن أتخيّل بأنني سأقدّم له هدية رائعة وقيّمة مثل هذه الهدية».

وسوف يتم اختيار الفائز الأخير بسيارة «إنفينيتي Q30» لدورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي يوم السبت المقبل، وذلك خلال السحب الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوّق في دبي.

زيارة «مدهش»

من جهتها قامت شخصية «مدهش» المحببة بزيارة مفاجِئة أول من أمس، لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك في إطار جهود «عالم مدهش» لبثّ أجواء الفرح خلال موسم الصيف.

وساهمت الزيارة التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في نشر السعادة والبهجة بين المرضى من الأطفال الذين أتيحت لهم فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الجماعية وقضاء أمتع الأوقات في التعرف عن كثب على شخصية مدهش ومشاركته اللعب والتقاط الصور معه، وجالت الشخصية الأيقونية الشهيرة على العديد من العيادات في المستشفى وحيّت الأطفال المتواجدين وعائلاتهم. وتأتي هذه الخطوة عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها مدهش أخيراً إلى مركز الجليلة لثقافة الطفل.

أنشطة ترفيهية

زوّار «ابن بطوطة مول» على موعد مع فرصة أخيرة للاستمتاع بالأجواء الاستوائية في أروقته، يومياً لغاية 3 أغسطس المقبل من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 11:00 ليلاً، حيث الفرصة للاستمتاع بعدد من العروض مثل «الجميلة والوحش»، و«أليس في بلاد العجائب» يومي الخميس والجمعة من الساعة 05:00 وحتى 10:00 مساءً، بالإضافة إلى فرصة للقاء شخصياتكم المحببة من هذه العروض.

تأتي دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي برعاية بنك رأس الخيمة الوطني و«ماستركارد»، وهي تقام بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة الرستماني، وسوق دبي الحرة، و«إعمار مولز» «دبي مول»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، و«اتصالات»، ومجموعة ماجد الفطيم «سيتي سنتر» و«مول الإمارات»، و«مِراس»، و«نخيل مولز» «ابن بطوطة مول»، و«دراغون مارت 1 و2»، و«ذا بوينت».