سائقو «تاكسي دبي» يزورون متحف الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي جولة تعريفية لسائقي مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، شملت متحف الاتحاد ومعرض «الوالدان المؤسسان» الذي يحتضنه المتحف حتى نهاية العام الجاري، بهدف إثراء معارفهم بهذا الصرح الحضاري الوطني، الذي يروي سيرة وأمجاد دولة الإمارات، وتعريفهم بأقسام المتحف والخدمات التي يوفرها ومواعيد الزيارة وآلية الحجز.

إضافةً إلى تزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بمعرض الصور المتميز الذي يضم مجموعة نادرة للوالدين المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراهما)، بعدسة المصور الشهير راميش شوكلا، ما يزيد وعي السائقين بأهمية المتاحف، ويعزز إسهاماتهم في مجال نشر المعرفة، ويُكوِّن لديهم ثقافة يستطيعون من خلالها إفادة الزوار والسياح وتعريفهم بمتحف الاتحاد وما يحتويه من كنوز، كونهم الواجهة الأولى للسائح والمسافر.

ترويج

وأشار عبدالله الفلاسي، مدير متحف الاتحاد، إلى أهمية الجولة التعريفية، مؤكداً أن «دبي للثقافة» تسعى إلى تعزيز حضور السياحة الثقافية في الإمارات كقطاع حيوي يدعم الاقتصاد الإبداعي بشكل فاعل، لافتاً إلى أن دبي تمتلك ثروات تاريخية وتراثية وثقافية كفيلة بتفعيل هذا القطاع.

وقال: «حققنا من خلال الجولة التعريفية عدة أهداف، أبرزها تثقيف سائقي الأجرة الذين ندرك أهمية أدوارهم في الترويج للسياحة الثقافية عبر إكسابهم حصيلة وافرة من المعلومات الصحيحة، لتوصيلها للزوار والإجابة عن أسئلتهم بدقة، ليكونوا بمثابة مرشدين سياحيين يساهمون في تغذية وعي الجمهور والسياح من مختلف الجنسيات والثقافات بمعلومات جديدة وقيِّمة عن وطننا.

حيث تعرَّف السائقون على متحف الاتحاد وما يحمله من قيمة تاريخية ووطنية مهمة، واستمعوا إلى قصة تأسيس قيام الاتحاد الملهِمة، كما زاروا معرض «الوالدان المؤسسان»، ما يسهل آلية انتقال ونشر المعرفة التي يمتلكونها للآخرين، وتعريفهم بأهمية قطاع المتاحف في إمارة دبي».

وذكر أن «دبي للثقافة» تتطلع إلى تعزيز شراكاتها مع الهيئات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل دور السياحة الثقافية، ما يثري الاقتصاد الإبداعي ويرتقي بتجربة الزوار، ويرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وعاصمة للثقافة والفنون.

خدمات

وأشار الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إلى أن المؤسسة تؤمن بكل ما يسعد ويرضي سائقيها ومن شأنه أن يطور آلية عملهم بما يتوافق مع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

فقد عزمت المؤسسة على إحياء سلسلة من المبادرات للسائقين التي بإمكانها أن تعزز ثقافتهم ومعرفتهم ومدى تميزهم في مستوى تقديم الخدمة، وإن التعاون مع «دبي للثقافة» يأتي في إطار حرصنا على إشراك سائقينا في إثراء تجربتهم لاستكشاف حضارة دولة الإمارات وتزويدهم بالمعلومات التاريخية والسياحية لدبي، كون سائقينا يعدون الواجهة الأولى التي يتعرف إليها زوار وسياح الإمارة.

200

تأتي الجولة التي استهدفت أكثر من 200 سائق أجرة، في إطار حرص «دبي للثقافة» على تعزيز صناعة السياحة الثقافية في الدولة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التطويرية للهيئة، التي تتطلع من خلالها لاستقطاب السياح من مختلف الثقافات والبلدان، إلى جانب زوار معرض إكسبو 2020 عبر الترويج للمواقع والمنصات الثقافية والفكرية والتراثية في دبي، ما يعزز مفهوم السياحة الثقافية، ويساهم في تفعيل قناة لاقتصاد إبداعي قوامه الثقافة والفن والتراث، ويؤدي بالتالي للارتقاء بمستوى تجربة الزائر توافقاً مع «خطة دبي 2021».