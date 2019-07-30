«ستارز أون بورد» تُبحر مع نجوم الفن العرب

المصدر: دبي - البيان

توفر «الإمارات للعطلات»، فرصة فريدة للوجود مع نجوم الفن العرب على متن سفينة واحدة، من خلال رحلة «ستارز أون بورد» البحرية.

حيث طرحت برنامجاً لمدة 5 ليالٍ، بأسعار تبدأ من 10960 درهماً للشخص الواحد.

وتوفر الرحلة للمشاركين فرصة حصرية للالتقاء وجهاً لوجه مع عدد من ألمع نجوم الفن العرب منهم كاظم الساهر، ووليد توفيق، وشيرين، وناصيف زيتون، وملحم زين، ونجوى كرم، ومايا دياب، ونادر الأتات، وهادي خليل، وعامر زيان، ونور الزين، وعازفة الكمان فانيسا وغيرهم. وستتم الرحلة على متن السفينة «ذي نرويجيان بيل»، بالتعاون مع مجموعة (mbc) التلفزيونية.

وخلال الرحلة، يحيي الفنانون المشاركون حفلات وعروضاً موسيقية متنوعة، وتشمل البرامج الخاصة بالرحلة حضور جميع العروض الفنية، والوجبات اليومية، وتذكرة السفر جواً ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات إلى برشلونة، التي ستنطلق منها الرحلة، وإقامة فندقية لليلة واحدة في المدينة، بالإضافة إلى فرصة استكشاف المدن الأوروبية التاريخية، التي ترسو السفينة في موانئها.

خط سير

وسوف تبحر السفينة من برشلونة يوم 21 أغسطس المقبل، ثم تتابع خط سيرها إلى مدينة كان الفرنسية، ومنها إلى كالياري عاصمة جزيرة سردينيا، وبعدها إلى بالما دي مايوركا الإسبانية، ومن ثم تعود إلى برشلونة.

فيما وقع الاختيار على السفينة «ذي نرويجيان بيل»، بفضل مرافقها المميزة، التي توفر مختلف وسائل الراحة والاسترخاء، عدا عن الاستمتاع بصحبة النجوم والمشاهير. إذ تضم 17 مطعماً، فضلاً عن برك سباحة و«سبا» ومرافق عديدة أخرى.

يذكر أن طيران الإمارات، بدأت رعاية «ستارز أون بورد»، التي تهدف إلى جمع أشهر الفنانين العرب بجمهورهم، منذ عام 2014.