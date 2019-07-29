المنهالي يثري المشهد الموسيقي المحلي بخمس أغنيات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا يكاد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي يغيب عن المشهد الفني المحلي، حتى يعود إليه مجدداً، حاملاً في جعبته جديده من الأغنيات التي تحظى بحب الآلاف من معجبيه، لتبدو أن أجندة المنهالي في صيف هذا العام مزدحمة بالأعمال الجديدة، التي حظيت بملايين المشاهدات على قناته الرسمية في موقع «يوتيوب»، الأمر الذي يشير إلى المكانة التي يحظى بها المنهالي في قلوب محبيه.

في غضون أسبوعين، نجح المنهالي في تقديم 5 أغنيات، اختلفت أسماء مؤلفي كلماتها، والأمر كذلك بالنسبة لملحنيها، واتسمت بطابعها الخاص، وبقدرتها على تحقيق مشاهدات مليونية على موقع «يوتيوب»، فيما امتازت كل واحدة منها بإيقاعاتها التي تصب في صالح تطوير مسيرة الأغنية الإماراتية، التي يبدو أن المنهالي عازم بصحبة رفاقه من الفنانين الإماراتيين إلى إيصالها إلى مكانة متقدمة، على مستوى الخليج والمنطقة العربية.

أيقونة

ورغم أن المنهالي يمضي إجازته الصيفية حالياً في العاصمة البريطانية لندن، إلا أنه لم يركن إلى الهدوء، فقد بدا مشغولاً بإنجاز أغنية جديدة كتبت كلماتها علياء بنت خليفة آل مكتوم، وذلك وفق ما يظهره حسابه على «إنستغرام»، حيث قضى المنهالي وقتاً في أحد استوديوهات لندن، التي دخلها من أجل تسجيل أغنيته الجديدة التي لم يكشف بعد عن عنوانها، أو موعد طرحها على قناته في «يوتيوب»، التي لا تزال أغنية «بشت بوخالد» هي التي تتصدر المشهد العام في القناة، التي تحمل كافة أغنيات صاحب لقب «صوت الإمارات».

«بشت بوخالد» التي كتب كلماتها الشاعر أحمد المري ولحنها غيث محمد، لم يمض على صدورها سوى أسبوع واحد فقط، تلك الأغنية التي هيمن عليها وتر العود، وتحولت إلى أيقونة غنائية، حظيت بحب الآلاف من معجبي الفنان المنهالي، الذي يتغنى في هذه الأغنية بمناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفيها يؤكد المنهالي على الولاء للقيادة الرشيدة.

اختارك القلب

سلاسة شعرية، وغزارة في المفردات، ذلك ما يمكن أن تلمسه في أغنية «لي صاحب» التي يعيد المنهالي من خلالها تسليط الضوء على إرث الشاعر الإماراتي الراحل راشد الخضرا، والذي يصفه المنهالي بـ «سيد الشعراء»، وهو الذي يأتي بعد الماجدي بن ظاهر، حيث يجسد ويوثق في قصائده مجموعة من الأمثال والحكم والتجارب اليومية.

أغنية «لي صاحب» التي لحنها مبارك بالعود، لا تخرج عن هذا السياق، وقد امتازت بإيقاعاتها، وقدرتها على إيصال المعنى، في وقت حظيت هذه الأغنية بمتابعة أكثر من مليون ومئتي ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب».

«اختارك القلب»، أغنية جديدة، كشف عنها المنهالي قبل نحو أسبوعين، وهي من كلمات الشاعر ركاض بن عبد الله بن ركاض، وفيها يتعاون المنهالي مع الفنان والملحن فايز السعيد، وهما اللذان يرتبطان معاً بعلاقة جيدة، حيث سبق وأن قدما معاً العديد من الأغنيات. وتمكنت الأغنية الأخيرة «اختارك القلب» أن تتجاوز في عدد مشاهداتها حاجز الـ 200 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب».

المنهالي في تشكيلة أغنياته الجديدة، لم يغفل عن التعاون مع شعراء من الخليج، وعلى رأسهم الكويتي نايف براك النون، الذي اختار من ديوانه قصيدة «كل البشر» التي تولى صياغة جملها اللحنية وإيقاعاتها الملحن حمد القطان، واستطاعت الأغنية أن تتجاوز في عدد مشاهداتها حاجز المليون وثلاثمئة ألف مشاهدة، في وقت تناقل عشاق صوت المنهالي، كلمات الأغنية والكليب الخاص بها فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية.