«صيف دبي».. ترفيه وألعاب وتنافس

المصدر: دبي ــ البيان

يعد «صيف دبي» برنامجاً حافلاً بالأنشطة البدنية، يتضمن الكثير من الألعاب والمنافسات التي تنقل التسوق والترفيه إلى مستويات ومساحات جديدة تحمل الكثير من المفاجآت، التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات؛ وتكون جزءاً من مفاجآت الدورة الثانية والعشرين إلى جانب العروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية، في مسعى إلى لفت الانتباه إلى أهمية الأنشطة البدنية.

ومن أهم الأنشطة البدنية والترفيهية التي تشهدها مفاجآت صيف دبي 2019:

تزلّج

ترحّب حلبة دبي للتزلّج في دبي مول بالزوّار والمقيمين من جميع الأعمار للاستمتاع بالتزلّج على الجليد في أجواء لطيفة بعيداً عن حر الصيف، ويمكن الحصول على تخفيض بمقدار 50 في المئة على بطاقات الدخول مع بطاقة دبي الكبرى، وذلك عند شراء بطاقات الدخول عبر الإنترنت.

مستقبل

يمكن لحاملي بطاقة سيتي ووك الصيفية الدخول إلى هب زيرو والاستمتاع بعالم من ألعاب الفيديو والتجارب التفاعلية ومناطق التسلّق وغيرها من الألعاب والنشاطات المتنوّعة. يتوفر هذا العرض حتى 3 أغسطس.

رماية

يقدّم نادي جبل علي للرماية الفرصة لمحبي الرماية من مختلف المستويات لتطوير مهاراتهم بأسعار أقل خلال الصيف، حيث يقدّم النادي تخفيضاً بمقدار 30 في المئة على جلسات الرماية في الميادين الداخلية والخارجية.

جولف

استمتع بممارسة رياضة الجولف خلال الصيف بأسعار أقل، حيث يقدّم نادي الإمارات للجولف تخفيضاً بمقدار 60 في المئة عند الحجز عن طريق الإنترنت حتى 15 سبتمبر. يضم النادي عدداً من الملاعب الرائعة مثل ملعب «المجلس» وملعب «فالدو»، كما يستقبل اللاعبين ليلاً للاستمتاع باللّعب على 18 حفرة أو 9 حفر.

لياقة

غيّر حياتك واحصل على لياقة أفضل مع نادي F45 Training، والذي يختص في التدريبات المتواترة عالية الكثافة. سجّل الآن في فرع النادي في مرسى دبي عن طريق الإنترنت واحصل على أسبوعين مجاناً مع كل عضوية لمدة سبعة أشهر.

أمواج

انطلق في مغامرة بحرية واستمتع بمشاهدة أهم معالم المدينة من البحر مع جيت سكي دبي، حيث يمكنك قيادة الـ «جيت سكي» ضمن مجموعة مع دليل، وتقدّم الشركة تخفيضات تتراوح بين 5 – 30 بالمئة على الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت، ويعتمد التخفيض على طول مدة الرحلة.

تحدٍ

اكتشف الأدلة المحيطة بك لتعثر على طريق الخروج مع اسكيب هانت، والذي يقدّم تخفيضاً بمقدار 25 في المئة من الأحد إلى الأربعاء خلال الصيف.

قفز

ارفع مستوى الأدرينالين في جسمك وحلّق فوق مرسى دبي مع إكس لاين دبي، أطول مسار انزلاقي في المدينة، ويمكّن لعشّاق الإثارة الحصول على تخفيض بمقدار 60 في المئة على الحجوزات الفردية والجماعية.

تحليق

حلّق فوق جزيرة نخلة الجميرا وبرج العرب في رحلة خاصة على متن طائرة جايروكوبتر من سكاي هب، سكاي دايف دبي.

مغامرات

عشّاق المغامرات على موعد مع عرض رائع خلال الصيف من أدفينتشر زون - مغامرات إتش كيو في تايمز سكوير سنتر وغاليريا مول، حيث يمكن الحصول على بطاقة دخول غير محدود لمدة شهر وسيحصل حامل البطاقة على قسائم شرائية بقيمة 599 درهماً، ويستمر هذا العرض لغاية 31 أغسطس. تضم أدفينتشر زون الكهوف وحديقة تزلّج ومسار دراجات ومسار انزلاقي وحديقة ترامبولين وجدار التسلّق وغيرها من المغامرات الداخلية.

حفل

عشّاق ألعاب الفيديو على موعد مع «حفل فورت نايت الصيفي»، والذي يستضيفه دبي فستيفال سيتي مول لمدة 10 أيام بالتعاون مع PS4، حيث سيتاح للزوّار لقاء شخصيات اللعبة والمشاركة في مجموعة من التحديات والتنافس مع عدد من أهم صنّاع المحتوى في الشرق الأوسط حتى 3 أغسطس.

وللحصول على تجربة متكاملة، تقدّم العديد من العلامات التجارية الرياضية عروضاً ترويجية مميزة خلال مفاجآت صيف دبي، وتشمل هذه العلامات أديداس، مغامرات إتش كيو، نيو بالانس، نايكي، بوما، صن آند ساند سبورتس، وبيلابونج آند ديكاثلون.