«تسوق.. اربح وانطلق» دبي.. إثارة لا تُنسى

المصدر: دبي - البيان

حققت حملة «تسوق، اربح وانطلق»، خلال موسم مفاجآت صيف دبي للعام الجاري، والتي أطلقتها مجموعة مراكز التسوق في دبي موسماً جيداً لجميع مراكز التسوق المشاركة.

ومن المتوقع أن تسجل الأيام القليلة المقبلة نمواً كبيراً في نسبة المبيعات. إذ يحصل كل متسوّق على قسيمة سحب عند إنفاقه 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، مع فرصة للفوز بسيارة «إنفينيتي Q30» كل أسبوع حتى 3 أغسطس المقبل، حيث شهدت الحملة حتى الآن فوز 4 فائزين محظوظين من جنسيات مختلفة، ولا تزال هناك فرصة لاثنين من المتسوقين للفوز بسيارة جديدة.

باقة متنوعة

وقال فيشال مهاجات، مدير «دبي آوتلت مول»: «تعد مفاجآت صيف دبي الحدث الأكثر شعبية خلال العام، و«دبي آوتلت مول» أحد وجهات التسوق المفضلة للمقيمين والسائحين على حد سواء. إذ يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات تبدأ من 30% وتصل لغاية 90% على 1200 علامة تجارية طوال العام.

حيث سنقدم للزوّار باقة متنوعة من العروض والأنشطة الترفيهية العائلية، بهدف تعزيز تجربة التسوق لدينا، فالفائز الأول في هذا الموسم من «دبي آوتلت مول»، حصل على سيارة «إنفينيتي Q30» الفاخرة».

ومنذ إنشاء مجموعة مراكز التسوق في دبي، أصبح لدى المتسوقين في الإمارات فرصة سنة بعد أخرى للاستفادة من مجموعة واسعة من العروض وتعزيز تجربة التسوق الخاصة بهم، وتعد مفاجآت صيف دبي نقطة جذب رئيسة للسيّاح من جميع أنحاء الشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية، إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم، كما تعد أيضاً فرصة رائعة لتجار التجزئة في دبي لمضاعفة المبيعات.

سعادة غامرة

من جانبها، قالت ماريسا كاستيلو، الفائزة في السحب الأسبوعي الرابع: «غمرتني السعادة وعجزت عن الكلام عندما تلقيت مكالمة مجموعة مراكز التسوق في دبي. اعتقدت في البداية أنها مزحة وأخذت بعض الوقت لأدرك أن هذا ليس حلماً.. أنا وزوجي متحمسون حقاً لتجربة السيارة الجديدة والذهاب بها في رحلة.. أود أن أشكر مجموعة مراكز التسوق في دبي، مركز «برجمان»، و«إنفينيتي» على هذه المفاجأة الرائعة».

قائمة

وتضم قائمة مراكز التجارية المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي: مركز البستان، والبرشاء مول، وبرجمان، وسنشري مول، وسيتي سنتر معيصم، ودبي آوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، وريف مول، ومركز تايمز سكوير.