لبنانية تفوز بـ«إنفينيتي Q30» في مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مفاجآت صيف دبي أمس، اسم الفائز الثاني بسيارة «إنفينيتي Q30»، حيث فازت اللبنانية ريما الحلواني بالسيارة الثانية خلال دورة العام الجاري من المفاجآت، وتم الإعلان بعد السحب الأسبوعي الذي جرى في «سيتي سنتر معيصم».

إذ يمكن للمتسوّقين الفوز بسيارة «إنفينيتي Q30» أســــبوعياً طوال فترة مفاجآت صيف دبي، وذلك خلال السحب الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجــانات ومجموعة مراكز التسوّق في دبي.

جائزة كبيرة

وقالت ريما: «هذه هي المرة الأولى التي يبتسم فيها الحظ لي، وأنا سعيدة جداً بفوزي بالسيارة، خاصة أنها جائزة كبيرة وقيمة فكانت مفاجأة رائعة، كما أنني قد بعت سيارتي قبل أسابيع، وكنت أفكر في شراء سيارة جديدة. وجاءت مفاجآت صيف دبي لتهديني الجائزة التي لم أتوقعها، وأنا ممتنة جداً لـ«صيف دبي» على هذه الهدية الرائعة».

ولا تزال الفرصة سانحة للمتسوّقين للسحب أسبوعياً والفوز بإحدى السيارات المتبقية، بإنفاق 200 درهم في مراكز التسوّق المشاركة، وهي «البرشاء مول»، و«مركز البستان»، و«مركز المنال»، و«الملا بلازا»، و«أرابيان سنتر»، و«بن سوقات سنتر»، و«برجمان»، و«سنشري مول»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«دبي آوتليت مول»، و«اتحاد مول»، و«الواحة سنتر»، و«الريف مول»، و«تايمز سكوير سنتر»، و«ويست زون الخيل»، و«نيو ويست زون مزهر»، و«ونيو ويست زون مزهر 2».