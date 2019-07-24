شبكة الأولى الإذاعية شريك إعلامي لـ«الذيد للرطب»

المصدر: دبي - البيان

تستمر شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تقديم الدعم لأشهر المهرجانات والفعاليات المحلية في الدولة، إذ أعلنت شبكة الأولى الإذاعية، تقديم الشراكة الإعلامية لمهرجان الذيد للرطب 2019 في دورته الـ4 والذي ينطلق اليوم.

وجهة وملتقى

وأفادت نتالي أواديسيان، مدير إدارة شبكة الأولى الإذاعية بأن المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يعد وجهة مهمة تعزّز مكانة الذيد التاريخية، وملتقى يسهم في الحركة التجارية والسياحية للمنطقة.

وتابعت: يأتي الحدث ليحتفي بحصاد المجتمعات المحلية، ومهرجاناً ثقافياً تراثياً يعرض أنواع الرطب والمزاينة وسبل الاستدامة الزراعية للنخيل، ويشرك زائريه في المسابقات التراثية التي زاد عددها هذه الدورة.