دبي تحتضن أول مقهى يعمل بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - فادية هاني

إذا كنت من عشاق المقاهي، وصادفت مواقف غير مريحة، كإحضار طلب غير الذي رغبت فيه، أو وضعت مكونات لم تكن ترغبها في طلبك، فيمكنك الآن أن تطمئن إلى أنك ستستمتع بوقتك دون القلق بشأن التأكد من صحة ما طلبت، بافتتاح أول مقهى يعمل بالذكاء الاصطناعي كلياً في دبي.

ولأن دبي لا ترضى إلا بالرقم 1 في كافة المجالات، ها هي تبتكر مقهى جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل والروبوت دون تدخل البشر، من خلال مشروع المقهى الذي يتبناه أحد شباب الوطن ويجري العمل على افتتاحه شهر أغسطس المقبل في مركز «فيستيفال سيتي مول» بدبي، وسيتم الكشف عن تفاصيل المشروع كاملة عبر مؤتمر صحافي سيعقد خلال الأيام المقبلة.

ابتكار

ويعد المشروع فكرة مبتكرة ورائدة في منطقة الخليج العربي، تواكب استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ضمن مئوية الإمارات 2071، والذي يمثل الموجة الجديدة بعد إتمام مشروع الحكومة الذكية في دولة الإمارات، من خلال التوجه الأمثل للاستخدام الكامل للذكاء الاصطناعي و«الروبوت» في تنفيذ المشروع، وليكون أيضاً نواة لمشاريع مستقبلية مبتكرة ومميزة ضمن المجالات الخدمية كافة.

ريادة

وتصنّف دولة الإمارات واحدة من الدول السبّاقة في الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كافة الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة تعجِّل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.