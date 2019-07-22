«صيف أبوظبي».. خيارات ترفيهية استثنائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة من العروض الترويجية المذهلة للمقيمين والزوار خلال فعاليات صيف أبوظبي. وترحب أبوظبي بالضيوف من كافة الفئات العمرية، سواء أكانوا يفضلون الأنشطة المفعمة بالحياة، أو الذين يفضلون الاسترخاء، عبر توفير مغامرات مثيرة في المتنزهات العالمية الرائدة في جزيرة ياس، أو رحلات القوارب المائية أو قوارب الكاياك عبر متنزهات القرم الوطنية الهادئة.

تجارب فاخرة

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعتبر أبوظبي عاصمة الأعمال والمغامرة والترفيه، كما أنها تقدم في الوقت ذاته فرصاً لا مثيل لها للاسترخاء والراحة، بفضل الجمال الطبيعي الهادئ والتجارب الفاخرة ذات المستوى العالمي. ومن هنا توفر الإمارة عالماً من الفرص للجميع عبر فعاليات (صيف أبوظبي). ويسعدنا أنّ نوفر للمقيمين والزوار في أبوظبي الفرصة للاستمتاع بالمغامرات الصيفية على نحو استثنائي، من خلال المزج الفريد بين الأنشطة الحيوية وخيارات الترفيه المتنوعة».

من أبرز ما يتضمنه صيف أبوظبي تلك التجارب التي يقدمها وادي أدفينتشر، المخصص لممارسة رياضة قوارب الشلالات النهرية والكاياك وركوب الأمواج. ويقع المتنزه عند سفح جبل حفيت الخلاب في منطقة العين، ويتميز بالشلالات النهرية للتجديف بالقوارب والكاياك، وبحيرة اصطناعية لركوب الأمواج، وجولة مغامرات جوية، وخط سحاب بطول 200 متر، وجدار تسلق عمودي، وأرجوحة عملاقة بعلو 14 متراً.

مغامرات

وتوفر جزيرة ياس الغنية بالمتنزهات الحائزة جوائز عدة، خيارات ترفيهية، تتيح المشاركة في مغامرات استثنائية سواء في ياس ووترلاند أو عالم فيراري أبوظبي أو عالم ووارنر براذرز أبوظبي، وتشكل عروض «الإقامة واللعب» الصيفية مثالية للتوفير عند الإقامة وممارسة النشاطات المختلفة في الفنادق المشاركة.

وللراغبين في الاستمتاع بتجربة أكثر تنوعاً يقدم منتجع الفرسان الرياضي الدولي، فرصة لعب الكرة الطائرة أو الكارتينج أو القيام بمجموعة متنوعة من الرياضات المرتبطة بالرماية والفروسية والسباحة.