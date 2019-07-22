المخيّمات الصيفية في دبي وجهة الأطفال للإبداع والتفاعل

المصدر: دبي - البيان

تمثّل الإجازة الصيفية تحدياً للعائلات التي تبحث عن أفضل السبل للترفيه عن أطفالها خلال شهور الصيف الطويلة، وتأتي مفاجآت صيف دبي لتمنح العائلات خيارات متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية في المخيّمات الصيفية المخصصة للأطفال.

تجربة تعليمية

في مخيّم كيدزانيا الصيفيّ في دبي مول، تنتظر الأطفال تجربة تعليمية مفعمة بالنشاط والمرح، حيث الأنشطة الترفيهية الممتعة، وورش التعليم التفاعلية للأطفال من عمر 7 حتى 16 سنة، ويستمر لغاية 29 أغسطس المقبل.

لعب واستكشاف

عالم مليء بالمرح في «فن بلوك» في فيرست أفنيو مول موتور سيتي، حيث يمكن للأطفال من عمر 3 إلى 16 سنة، اللعب والمرح والتسلّق والاستكشاف في أجواء ممتعة، فيما يستمتع ذووهم بالاسترخاء في «فن بلوك كافيه».

مخيّم المغامرات

يقدّم فندق أتلانتس النخلة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلائم مختلف الاهتمامات والفئات العمرية. حيث يمكن للأطفال المفعمين بالنشاط، المشاركة في مخيّم المغامرات الصيفية، الذي يتضمن المشاركة في مضمار الحواجز والبحث عن الكنز في بركة السباحة.

ويمكن لعشّاق الرياضة، المشاركة في مخيّم الرياضيين الصغار، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية. أما الأطفال الذين يطمحون إلى تعلم الطبخ وأسراره، فيمكنهم تعلّم فنون الطهي لتحضير السوشي والكيك، وغيرها من الأطباق الشهية، فيما يمكن للمستكشفين الصغار، تعلّم الغطس واستخدام أنبوب التنفّس الخاص بالغطاسين، والسباحة مع عدد من الحيوانات المائية في مخيّم «أكوامانيا». ويقدّم الفندق مخيّمين للمراهقين، الأول هو مخيّم «تين إكستريم»، الذي يقدّم مجموعة من الأنشطة المائية المثيرة، والثاني فهو مخيّم «تين آثليتس»، الذي يشمل نشاطات رياضية وترفيهية متعددة. تتوفر جميع المخيّمات حتى 29 أغسطس المقبل.

أما في سيتي سنتر مردف، فتنتظر الأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، والتي تشمل ورش العمل ونوادي القراءة والأنشطة الرياضية والألعاب. وتسهم هذه الأنشطة الترفيهية في إثراء مخيلة الأطفال وتوسيع مداركهم، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

كما يستضيف سوق الينابيع مخيّم «ديغ إت» الصيفي، حيث يمكن للأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات المشاركة في مجموعة من الألعاب التفاعلية، وورش العمل الإبداعية، والأنشطة التي تعزز التعاون وروح الفريق.