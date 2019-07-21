مفاجآت صيف دبي.. 22 عاماً من الإبهار

المصدر: دبي - البيان

تشهد مراكز التسوّق في دبي ارتفاعاً في أعداد الزوّار ونشاطاً أكبر في حركة التسوّق بفضل العروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية المصاحبة لمفاجآت صيف دبي، فقد أشاد عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التجزئة بنجاح المفاجآت في تعزيز الحركة التجارية في الإمارة.

وتعدّ مفاجآت صيف دبي من أهم الفعّاليات على تقويم قطاع التجزئة السنوي، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من قطاع التجزئة لضمان تنوّع القطاع، وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية للتسوّق، وتنظم دورة العام الجاري من مفاجآت الصيف برعاية بنك رأس الخيمة الوطني و«ماستركارد»، وبدعم الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي»، والزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وسوق دبي الحرة، ومجموعة إعمار مولز «دبي مول»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات، مجموعة ماجد الفطيم، و«مِراس»، و«نخيل مولز» «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 1 و2»، و«ذي بوينت».

صورة مشرقة

من جهته قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ملتزمون بتعزيز النمو في قطاع التجزئة من خلال رسم صورة مشرقة لدبي وجهةً سياحية متميزة خلال الصيف، إذ عملنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على تقييم قطاع التجزئة والوجهات الترفيهية في دبي، وقمنا بتقديم برنامج حافل بالفعّاليات والعروض الترويجية التي نؤمن بقدرتها على جذب واستقطاب المزيد من الزوّار إلى الإمارة. ويتضمن البرنامج فعّاليات مراكز التسوّق، وعروض مدن الملاهي، وعروض الفنادق، والعروض الترفيهية حول المدينة، بالإضافة إلى العروض الترويجية والسحوبات والجوائز.

تجارب متميزة

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات: «نفخر بالمشاركة في مفاجآت صيف دبي السنوية، التي توفر للعملاء تجارب متميزة في مجال التجزئة والعلامات التجارية، ونعتبرها جزءاً مهماً من مبادراتنا الرامية إلى تفعيل مشاركة العملاء إذ نقدم لهم باقة من الحوافز المجزية لمساعدتهم في تحقيق المزيد من التوفير، وقد حققنا أصداءً إيجابية لديهم حتى الآن.

وقالت نتالي بوغدانوفا، الرئيس التنفيذي للعمليات، «إعمار مولز»: «يحافظ حدث مفاجآت صيف دبي على مكانته كأحد أهم محركات نمو قطاعي السياحة وتجارة التجزئة في المدينة، وهو ما يبدو جلياً خلال نسخة العام الجاري، ومن خلال ما نقدمه من فعاليات مميزة وتجارب فريدة من نوعها تناسب جميع أفراد العائلة، فإننا نتطلع إلى إثراء تجربة زوارنا على كافة المستويات.

إقبال

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك رأس الخيمة الوطني: «مفاجآت صيف دبي حققت نجاحاً باهراً حتى الآن، فقد أدّت شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمساعدة على تعزيز قطاع التجزئة في دبي، وخلال النصف الأول من مفاجآت صيف دبي، تم تسجيل زيادة 6% عن الربع السابق في نفقات التجزئة.

عروض مميزة

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة «نخيل مولز»: «ما يميز مفاجآت الصيف توفيرها للعروض التسويقية المميزة، وأنشطة الترفيه العائلي غير المسبوقة، والتي تسهم جميعها في الاحتفاء بدبي كوجهة من الطراز العالمي للتسوق والترفيه. وتواصل نشر المتعة بين مقيمي الإمارات وزوارها. كما يساعد الحدث على تحفيز الأعمال والأنشطة التجارية بما يعود بالفائدة على المستأجرين في وجهاتنا».

نمو متزايد

وأوضح حسين الموسى، مدير «مول الإمارات» لدى «ماجـــد الفطيم العقارية»، أن الحدث يعتبر أحد أهم الفعاليات المرتقبة على مستوى الدولة، ويكتسب عاماً بعد عام زخماً ونمواً متزايدين، في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً سياحية للعائلات والسياح من مختلف دول العالم. وتحرص مراكز التسوق التابعة للمجموعة في دبي على جعل النسخة الحالية من الحدث مختلفة وأكثر متعة وإثارة عبر توفير تجارب ترفيهية وتمكين الزوّار من عيش لحظات استثنائية.

جديد ومميز

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية: «نحرصُ دوماً على تقديم كل ما هو جديد ومميز في كل عام من «صيف دبي»؛ لمنح ضيوفنا أروع التجارب. وقد حققنا نجاحاً لم يسبق له مثيل على هذا الصعيد، فقد سجّل «دبي فستيفال سيتي مول» زيادة 6% في حجم الإقبال خلال الأيام الـ9 الأولى من الحدث، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

صورة حضارية

وقال عبدالله المانع، مدير عام «اتصالات» بدبي: «سعداء بمواصلة شراكتنا السنوية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من خلال رعايتنا لمفاجآت صيف دبي، إحدى أبرز الفعاليات الصــيفية السنوية المرتقبة في الإمارات، والجاذبة للملايين من الزوار من مختلف أنحاء العالم. إذ نتشرف بأن نكون جزءاً من الفعاليات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإبراز الصورة الحضارية والمكانة المتفردة للدولة في المشهد العالمي للسياحة.

ترسيخ

بدورها، قالت نسرين بستاني، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»: «بعد بلوغ مفاجآت صيف دبي عامها الـ22، يواصل هذا الحدث الهام ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة خلال فصل الصيف».

بهجة

تستمر مفاجآت صيف دبي في دورتها 22 في نشر أجواء السعادة والفرح، لتساهم في جعل المدينة الوجهة الأمثل لجميع أفراد الأسرة خلال الصيف.