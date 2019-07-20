«صيف دبي».. شراكة ملهمة بين عالمي الإبداع والأعمال

المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة الثانية والعشرون من مفاجآت صيف دبي العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تنشر السعادة والبهجة بين الزوّار والمقيمين، وتتنوّع هذه الفعاليات والأنشطة لترضي مختلف الأذواق، وفيه تمتزج أجواء التسوق بالترفيه بالفعاليات الفنية والثقافية، حيث يشهد الصيف قائمة طويلة من الفعاليات والأنشطة، في شراكة ملهمة ومميزة ما بين عالمي الإبداع والأعمال.

وفي حين تتوالى مفاجآت الصيف لترسم البسمة على شفاه الزائرين، من خلال العروض المذهلة والجوائز القيمة، فإن الفعاليات تستقطب أعداداً كبيرة من الباحثين عن اللحظات الممتعة والشيقة، فيما تقدم المرافق الثقافية برامج نوعية من معارض وفعاليات فنية وثقافية، حيث احتلت الفنون الجميلة وفنون الأداء مساحة واسعة هذا الصيف.

ومن جهتها، تقدم المراكز التجارية في برامجها العديد من الفقرات المتعددة، التي تغني أجواء التسوق بألوان من الفنون والترفيه، حيث يستضيف ميركاتو مجموعة من عروض السيرك الشيّقة، التي تستمر حتى 3 أغسطس.

ويمكّن لزوّار ميركاتو الاستمتاع بمشاهدة عروض الحركات البهلوانية المذهلة، التي تؤديها مجموعة من الفنانين العالميين على حبل التوازن والعجلة الرهيبة ودولاب التوازن وغيرها.

وتستمر الأجواء الاحتفالية خلال الصيف مع العرض السحري المضحك الذي يذهل جميع أفراد العائلة ويرسم الابتسامة على وجوههم. كما ويستضيف ميركاتو العرض الكوميدي للساحر فيل، الذي يتيح للجمهور الفرصة للمشاركة في مجموعة من الحيل المسلية والخدع المدهشة.

أما الأطفال فهم على موعد مع فعاليات وأنشطة خاصة بهم، حيث يتعلّم الزوّار الصغار طرق تشكيل البالونات المرنة ومزج الألوان والرسم على الوجه، كما يمكنهم الاستمتاع بلعبة الانزلاق المثيرة من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي.

وبالإضافة إلى هذه الفعّاليات الترفيهية، يقدّم ميركاتو تخفيضات كبيرة تتراوح بين 25 ـ 75 بالمئة، ليمنح المتسوقين الفرصة للحصول على صفقات رائعة خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز رائعة، حيث سيحصل كل شخص ينفق 200 درهم في ميركاتو وتاون سنتر جميرا على الفرصة للفوز بجوائز تتضمن سيارة إنفينيتي QX70 ورحلة عائلية فاخرة إلى تايلاند مقدمة من دناتا للسفريات ومنتجع بنيان تري بوكيت.

موسم حافل

موسم دبي الحافل أهلها لتصدر قائمة الوجهات السياحية الصيفية، الأسرع نمواً في جذب الزوّار على مستوى العالم للعام الجاري، حيث أوضحت دراسة أن بيانات الحجوزات السياحية للصيف الجاري أكدت أن السيّاح يتوافدون بأعداد غفيرة خلال الصيف على الإمارات لقضاء عطلاتهم الصيفية بها.

وتُعدّ «دانة الدنيا» وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، حيث تقدّم دبي كل ما هو جديد ومميّز من شأنه أن يساهم في ترسيخ سمعتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال، من جهة أخرى، يضم التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي العديد من المهرجانات والفعاليات التي تنظّم على مدار العام، فيما تعدّ مفاجآت صيف دبي الحدث الأبرز على هذا التقويم لفصل الصيف، ولهذا يحرص الشركاء على تقديم برنامجٍ حافلٍ بالفعاليات الترفيهية العالمية والعروض الترويجية لاستقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأوقاتهم طوال فترة تواجدهم في دبي خلال موسم الصيف.

وجهات مميزة

في ذات السياق، تنشط خلال برامج الصيف الكثير من الوجهات المميزة، ومنها «لاغونا ووتر بارك» في «لا مير»، التي تُعدّ أحدث الوجهات لمحبّي المغامرات والتشويق في دبي، وتضمّ أكثر من 10 ألعاب ممتعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة، ويمكن لمحبّي التزلج على الأمواج الاستمتاع بأروع الأوقات في «ويف أوز 180 فلورايدرز»، بالإضافة إلى لعبة السقوط الحر، والنهر الهادئ، وتجربة «المانتا». وتضمّ الحديقة المائية المميّزة مجموعة كبيرة من الأنشطة والمعالم المشوقة مثل حوض السباحة الواسع و«أكوا بلاي» و«سبلاش باد» وغير ذلك الكثير.

أما دبي أوبرا، فتقدم مفاجآت مدهشة من عالم الأفلام السحري على مدار 12 يوماً، في مهرجان أفلام «ديزني» الذي تستضيفه «دبي أوبرا» ضمن برنامجها الصيفي الذي ينطلق من 15 إلى 30 أغسطس المقبل، احتفاء بأجمل أفلام الرسوم المتحركة وأعمال الحركة الحية التي هيمنت على الساحة الفنية على مدار عقود من الزمن، وسيكون عشاق السينما العائلية على موعد مع 48 فيلماً ملهماً من أشهر الروائع العالمية، التي تخاطب العواطف بأرقى قصص الحب والجمال والقيم النبيلة والأساطير الرومانسية التي سطرت الوجدان الإنساني، وقد حرصت إدارة «دبي أوبرا»، على مواصلة هذا الزخم الفني الساحر من خلال أجندة مختارة بعناية من كلاسيكيات وروائع أفلام ديزني التي ترفع مؤشر الحماس والشغف حتى آخره، لتقدم سيمفونيات شائقة تنتج الرهافة والعذوبة، أبطالها الأداء الساحر والإلهام وألحان الموسيقى التي تحمل الجمهور إلى عوالم الفرح والأساطير.