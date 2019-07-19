«الأولى» تستعرض تاريخ الظفرة في مهرجان ليوا للرطب 2019

المصدر: دبي - البيان

تناول «حياك في بلادي» أحد أشهر برامج إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مواضيع متنوعة في تاريخ زراعة الرطب وأهمية النخيل خلال التغطيات اليومية في مهرجان ليوا للرطب 2019.

شريك إعلامي

وانطلقت تغطيات إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية بصفتها شريكاً إعلامياً لمهرجان ليوا للرطب هذا العام، من اليوم الأول للمهرجان الذي انطلق أخيراً، لتبث لمستمعيها الرسائل الإيجابية والمواضيع ذات الصلة بمستجدات الزراعة المستدامة في النخيل وحصاد الأرض والتطرق إلى تاريخ مدينة ليوا، قلب منطقة الظفرة بواحاتها المقدرة بنحو 52 واحة خضراء، وإلقاء الضوء على عدد كبير من الجهات العارضة والعاملة في مجال زراعة الرطب وأنواعه. ويُبث برنامج «حياك في بلادي» من أرض المهرجان مع المقدم خليفة الفلاسي وشيرينا سالم، يومياً من الساعة 6-8 مساء (الأربعاء إلى الجمعة) و4-6 مساء (يوم السبت).