«مدهش» يحوّل الأحلام إلى واقع بمركز الجليلة لثقافة الطفل

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة زيارة لشخصية «مدهش» إلى مركز الجليلة لثقافة الطفل، أول من أمس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر أجواء الفرح والبهجة، ضمن فعاليات «عالم مدهش». وحظي الأطفال المشاركون في المخيم الصيفي «ماذا لو؟» في المركز، بيوم مليء بالمرح، حيث لعبوا مع شخصيتهم المحببة «مدهش» والتقطوا صوراً تذكارية معه. احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاق «عالم مدهش» في الإمارات، وقضى مدهش وقتاً مميزاً مع الأطفال ونشر السعادة في المركز وترك لحظات لا تنسى مع معجبيه.

فرصة

ويهدف المخيم الصيفي «ماذا لو؟» إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم بهدف رسم عالم لا مكان فيه للمستحيل، مثل تخيّل مدينة من الشوكولاتة أو رحلة لجزيرة مجهولة. وساهم «مدهش» في إضفاء لمسة مميزة إلى هذه التجارب الفريدة عبر مشاركة لحظات الضحك والعفوية مع الأطفال.