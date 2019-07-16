«آي إم جي».. تذكرة دخول إلى 21 وجهة عالمية

المصدر: دبي - البيان

لا يحدث أن تتحوّل تذكرة دخول لمدينة ترفيهية إلى تذكرة طيران تجول بك في وجهات متعددة إلا في دبي، حيث قدمت «إي إم جي عالم من المغامرات» لضيوفها من عشاق الإثارة، فرصة أن تتحول تذاكر دخولهم العادية إلى الحديقة الترفيهية إلى تذكرة طيران تأخذهم في رحلة عبر 21 بلداً.

ويتاح عرض «حلّق مجاناً مع آي إم جي عالم من المغامرات»، للضيوف عند شراء تذكرة شاملة بقيمة 299 درهماً وتسجيل رمز القسيمة على الموقع الإلكتروني (https:/‏‏‏/‏‏‏flyfreewithimg.com)‏‏.

وستتوافر الفرصة لكل من يشتري تذكرة إلى «إي إم جي عالم من المغامرات»، للسفر مجاناً إلى وجهات منها عمّان، وأثينا، والبحرين، وبيروت، وبوخارست، والقاهرة، وسيبو، وكولومبو، ودلهي، وإسطنبول، وكراتشي، وكييف، ولاهور، ومانيلا، ومومباي، ومسقط وغيرها.

ذكريات

وقال لينارد أوتو، الرئيس التنفيذي لـ«آي إم جي»: «نهدف دائماً لنقدم لضيوفنا تجارب لا تكرر في العمر، وبالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران المتميزة في العالم، سنذهب إلى ما وراء ذلك لنأخذهم إلى أبرز وجهات العالم، ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق أحلام ضيوفنا بعطلة لا تنسى وصنع ذكريات تدوم مدى الحياة».